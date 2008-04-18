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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

نقد مجموعه شعر سیلویا پلات در کانون ادبیات

دویست و هجدهمین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران دوشنبه دوم اردیبهشت در کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که ساعت 17 برگزار می شود، مجموعه "سرود مرغ آتش" سروده سیلویا پلات - شاعر و نویسنده آمریکایی - با ترجمه دکتر رقیه قنبرعلی زاده نقد می شود. چیستا یثربی، منیژه عبداللهی و سید ضیاءالدین ترابی منتقدان این نشست هستند.

سیلویا پلات در سال 1932 در ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. او بیشتر شهرت خود را وامدار اشعارش است. وی علاوه بر اشعار، کتاب "حباب شیشه" را هم که اثری شبه زندگینامه ای است بر مبنای زندگی خودش نوشت. پلات در فوریه 1963 درگذشت.

از او پنج مجموعه شعر به جا مانده که برخی از آنها پس از مرگش منتشر شده است: کلوسوس و اشعار دیگر ( 1960 ) غزال ( 1965) گذر از آب ( 1971) درختان زمستانی ( 1972) و مجموعه اشعار ( 1981).

کانون ادبیات ایران در خیابان مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 31 واقع است.

کد مطلب 667076

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