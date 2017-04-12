به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران بعد از انجام بازی مقابل لوکوموتیو، شب گذشته به تهران بازگشتند تا خود را برای یک دیدار حساس در لیگ برتر آماده کنند. دیدار مقابل تیم صبای قم. «صبا»یی که خود در معرض خطر سقوط به لیگ دسته اول قرار دارد این بازی برای آنها نیز بسیار حائز اهمیت است.

آبی پوشان تهران که در گذشته هم چند بازی خود از جمله دربی و بازی با ذوب آهن را به دلیل فشردگی بازی‌ها بدون انجام تمرین اصلی انجام دادند، باید یکبار دیگر این شرایط را تجربه کنند. آبی پوشان یک تمرین ریکاوری و سبک عصر امروز انجام می‌دهند و به احتمال بسیار زیاد تمرین فردای این تیم هم کاملا تعطیل خواهد بود. شاگردان منصوریان قاعدتا روز جمعه هم یک تمرین سبک و کوتاه مدت انجام می‌دهند تا با شرایط بدنی ایده آل برای دیدار با صبا آماده شوند.

به این ترتیب این تیم در حالی به مصاف صبای قم می‌رود که عملا برای این بازی تمرین نکرده و یکبار دیگر باید شرایط بازی بدون تمرین را تجربه کند. منصوریان و شاگردانش تجربه‌های خوبی از بازی‌های بدون تمرین یا نهایتا با یک جلسه تمرین دارند و در مقطعی که چند بازی را با چنین شرایطی انجام دادند، بیشترین امتیازات ممکن را از بازی های خود گرفتند.