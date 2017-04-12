پیام تبریک معاون قرآنی وزارت ارشاد به مدیر جدید رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآنی وزیر ارشاد طی پیامی انتصاب احمد ابوالقاسمی را به عنوان مدیر رادیو قرآن تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای احمد ابوالقاسمی
با سلام و تحیت؛
احتراماً انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر شبکه رادیویی قرآن تبریک عرض میکنم، بدیهی است از جمله مهمترین مأموریتهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشر و گسترش معارف قرآنی و وحیانی است، این مهم جز با سعه صدر، تلاش در جهت شناسایی همه ظرفیتهای قرآنی کشور و استمداد از عالمان و پژوهشگران علوم قرآنی میسر نمیشود، جامعه بزرگ قرآنی که متشکل از بزرگترین مفسران قرآن کریم تا قاریان، حافظان، پژوهشگران و هنرمندان این عرصه مقدس را شامل میشوند نیازمند توجه جدی و مشارکت عملی در تولید و ارائه برنامههای وزین و فراگیر است و این همه جز با همت مدیران لایق و قرآنی که سالها در همین راستا قدم برداشتهاند به سرانجام نمیرسد، امید واسع ما این است در دوره جدید مدیریت قرآنی بتوانید در این راستا به توفیقات کامل نائل شوید.
معاونت قرآن و عترت به عنوان متولی حوزه قرآن در دولت تدبیر و امید در این مأموریت بزرگ و مقدس در کنار شما و همکاران محترمتان می باشد.
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