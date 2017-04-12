پیام تبریک معاون قرآنی وزارت ارشاد به مدیر جدید رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآنی وزیر ارشاد طی پیامی انتصاب احمد ابوالقاسمی را به عنوان مدیر رادیو قرآن تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای احمد ابوالقاسمی

با سلام و تحیت؛

احتراماً انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر شبکه رادیویی قرآن تبریک عرض می­کنم، بدیهی است از جمله مهمترین مأموریت­های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشر و گسترش معارف قرآنی و وحیانی است، این مهم جز با سعه صدر، تلاش در جهت شناسایی همه ظرفیت­های قرآنی کشور و استمداد از عالمان و پژوهشگران علوم قرآنی میسر نمی­شود، جامعه بزرگ قرآنی که متشکل از بزرگترین مفسران قرآن کریم تا قاریان، حافظان، پژوهشگران و هنرمندان این عرصه مقدس را شامل می­شوند نیازمند توجه جدی و مشارکت عملی در تولید و ارائه برنامه­های وزین و فراگیر است و این همه جز با همت مدیران لایق و قرآنی که سالها در همین راستا قدم برداشته­اند به سرانجام نمی­رسد، امید واسع ما این است در دوره جدید مدیریت قرآنی بتوانید در این راستا به توفیقات کامل نائل شوید.

معاونت قرآن و عترت به عنوان متولی حوزه قرآن در دولت تدبیر و امید در این مأموریت بزرگ و مقدس در کنار شما و همکاران محترمتان می­ باشد.