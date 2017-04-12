  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

پیام تبریک معاون قرآنی وزارت ارشاد به مدیر جدید رادیو قرآن

پیام تبریک معاون قرآنی وزارت ارشاد به مدیر جدید رادیو قرآن

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی انتصاب احمد ابوالقاسمی به مدیریت رادیو قرآن را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآنی وزیر ارشاد طی پیامی انتصاب احمد ابوالقاسمی را به عنوان مدیر رادیو قرآن تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای احمد ابوالقاسمی

با سلام و تحیت؛

احتراماً انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیر شبکه رادیویی قرآن تبریک عرض می­کنم، بدیهی است از جمله مهمترین مأموریت­های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشر و گسترش معارف قرآنی و وحیانی است، این مهم جز با سعه صدر، تلاش در جهت شناسایی همه ظرفیت­های قرآنی کشور و استمداد از عالمان و پژوهشگران علوم قرآنی میسر نمی­شود، جامعه بزرگ قرآنی که متشکل از بزرگترین مفسران قرآن کریم تا قاریان، حافظان، پژوهشگران و هنرمندان این عرصه مقدس را شامل می­شوند نیازمند توجه جدی و مشارکت عملی در تولید و ارائه برنامه­های وزین و فراگیر است و این همه جز با همت مدیران لایق و قرآنی که سالها در همین راستا قدم برداشته­اند به سرانجام نمی­رسد، امید واسع ما این است در دوره جدید مدیریت قرآنی بتوانید در این راستا به توفیقات کامل نائل شوید.

 معاونت قرآن و عترت به عنوان متولی حوزه قرآن در دولت تدبیر و امید در این مأموریت بزرگ و مقدس در کنار شما و همکاران محترمتان می­ باشد.

کد مطلب 3951119
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها