لیبی هم به صف شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان دادگستری بینالمللی در لاهه اعلام کرد که لیبی هم در نامهای خواستار پیوستن به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسلکشی ملت فلسطین در نوار غزه شده است.
پایگاه خبری الجزیره جمعه شب گزارش داد که دیوان بینالمللی دادگستری میگوید لیبی با تنظیم «اعلانیه مشارکت» به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی نزد این دادگاه ملحق شده است.
این گزارش میافزاید که این اقدام به معنی آن است که لیبی «معتقد است که اقدامات اسرائیل ماهیتی نسلکشانه دارند و با هدف نابودی فلسطینیها در غزه انجام میشوند.»
گفتنی است که همزمان نیز با گسترش دامنه حملات رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب غزه، آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه درخواست کرد تا اقدامات اضطراری بیشتری علیه این رژیم اعلام کند.
آفریقای جنوبی پیشتر اعلام کرد: عملیات نظامی اسرائیل به رفح و خطر شدیدی که برای کمکهای بشردوستانه و خدمات اولیه، حیات سیستم پزشکی و بقای فلسطینیان در غزه به همراه دارد، تنها تشدید وضعیت کنونی در این منطقه نیست و این حمله همچنین «شرایط جدیدی را به وجود میآورد که صدمات جبران ناپذیری به حقوق مردم فلسطین در غزه وارد میکند.»
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