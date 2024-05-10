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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۳:۰۸

چراغ سبز آمریکا به تل‌آویو به اشغال رفح برخلاف ژست انسانی سابق!

چراغ سبز آمریکا به تل‌آویو به اشغال رفح برخلاف ژست انسانی سابق!

درشرایطی که پیشتر بایدن مدعی تعلیق ارسال تسلیحات به اسرائیل شده بود، سخنگوی کاخ سفید در تازه‌ترین موضع‌گیری در ژستی بشردوستانه صرفابه نگرانی واشنگتن از ادامه عملیات در رفح اکتفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که کاخ سفید پیشتر در ژستی بشردوستانه از تعلیق ارسال تسلیحات به اسرائیل درصورت گسترش عملیات نظامی اشغالگران در رفح اعلام کرده بود، اینک، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی به «نگران کننده بودن» ادامه این عملیات در رفح بسنده کرد.

پایگاه خبری اسکای نیوز انگلیس بامداد شنبه گزارش داد که جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشستی مطبوعاتی توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل و توقف جنگ در غزه در شرایط کنونی ناممکن دانست.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به تصمیم شورای جنگ اسرائیل در ادامه یورش به رفح به نگرانی کاخ سفید اکتفا کرد و با کم اهیمت خواندن عملیات اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته در رفح به شکل تلویحی بر رضایت کاخ سفید از ادامه عملیات این رژیم در رفح و بی‌توجهی به خطر جان باختن هزاران آواره فلسطینی مستقر در رفح اذعان کرد.

پیشتر نیز جنبش حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که رژیم اشغالگر صهیونیستی مجدداً به خانه اول بازگشته و از تلاش برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه طفره می‌رود.

کد مطلب 6102704

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