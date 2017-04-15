شوش نیازمند پایگاه های هلال احمر بیشتری است

سید راضی نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شوش به علت وسعت و پراکندگی روستاها نیاز به افزایش پایگاه های هلال احمر دارد.

نوری افزود: همانگونه که در تعریف اهداف هلال احمر آمده است، تسکین آلام مردم یکی از موارد مهم مورد توجه این سازمان است و مردم محروم روستاهای شهرستان شوش نیازمند توجه ویژه هلال احمر هستند.

وی توضیح داد: دسترسی به پایگاه های هلال احمر باید بیشتر شود. تا کنون در منطقه عبدالخان زمینی به این سازمان اهدا شده اما راه اندازی نشده است. در منطقه چنانه نیز مردم آماده اهدا زمین به پایگاه هلال احمر هستند.

نماینده مردم شوش در مجلس بیان کرد: امیدوارم دوستان تلاشگرمان در سازمان هلال احمر در راه اندازی این پایگاه ها سریع تر باشند.