نشست های علمی یادروز سعدی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه با حضور سعدی پژوهان و علاقه مندان این شاعر و اندیشمند ایرانی بیست و یکمین کنگره سعدی شناسی آغاز شد.

نشست های علمی یادروز سعدی از ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تالار مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس آغاز شد کهه ابتدا دکتر اصغر دادبه پیرامون «رندی در شعر سعدی» سپس دکتر محمدجعفر محلاتی پیرامون «صلح در سپهر اندیشه سعدی»، دکتر ضیاء موحد پیرامون «ترجمه‌های سعدی»، استاد احمد سمیعی گیلانی پیرامون «جدال سعدی با مدعی»، استاد یدالله کابلی خوانساری پیرامون «سی سال با سعدی» و کاوه بهبهانی پیرامون «سعدی و اخلاق فضیلت» در حال سخنرانی هستند.

این درحالیست که همزمان با نشست علمی، نمایشگاه خوشنویسی «سی سال با سعدی» که روایت سی سال همنشینی استاد یدالله کابلی، استاد سرآمد خط شکسته فارسی با سعدی است، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیگر برنامه یادروز سعدی، تجلیل از سعدی‌پژوهان برجسته کشور، برگزاری نمایشگاه آرامگاه سعدی به روایت اسناد در گالری تار و پود مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، اجرای موسیقی سنتی بر اساس اشعار سعدی توسط گروه «بیدل» به خوانندگی و سرپرستی حسام‌الدین سراج در آرامگاه سعدی، نمایشگاه گزیده کتاب‌های خطی، چاپ سنگی و چاپی سعدی، برگزاری نمایشگاه سعدی به روایت هنرمندانی با عنوان «اول اردیبهشت‌ماه جلالی» در گالری هپتا تهران با همکاری ایکوم ایران، سعدی‌خوانی در آرامگاه سعدی در روز اول اردیبهشت و نیز انتشار دفتر سوم دوفصلنامه «سعدی‌شناسی» است که در واقع بیست و یکمین جلد از مجموعه مقالات سعدی‌شناسی است.