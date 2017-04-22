ایرانی ها مراقب «نمک» زندگی خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، هر وقت صحبت از فشارخون می شود، اولین نکته ای که به ذهن همه می رسد و آن را به زبان می آورند، این است که «کمتر نمک بخورید»!

در واقع کمتر کسی است که این جمله را از زبان دوست و آشنایی نشنیده باشد. اما چه فایده که فقط شنونده هستیم و این هشدار تغذیه ای را جدی نمی گیریم. دست آخر، وقتی گرفتار مطب و دکتر می شویم، حسرت می خوریم که چرا اینقدر نمک خوردیم.

نمک اصولا به عنوان چاشنی اصلی غذای ایرانی ها محسوب می شود و همیشه باید نمکدان را کنار دست خودمان داشته باشیم، غافل از اینکه همین بلورهای ریزدانه سفید رنگ، می توانند سلامت ما را تا حد مرگ تهدید کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به شیوع فشارخون در کشور، گفت: ۲۸.۱۹ درصد زنان و ۲۸.۳۱ درصد آقایان دچار فشار خون هستند، بطوریکه ۲۶.۵ درصد مناطق شهری و ۲۸.۳ درصد روستاهای کشور گرفتار این عارضه هستند.

دکتر سید حسن هاشمی با عنوان این مطلب که ۵۰ درصد مبتلایان به فشارخون از بیماری خود خبر ندارند، به مصرف فست فود اشاره کرد و افزود: ۱۱ درصد زنان و ۱۴.۶ درصد مردان ما فست فود می‌خورند و این وضعیت در مناطق شهری ۱۴ درصد و در روستاها ۹ درصد گزارش شده است. همچنین مردم استان یزد بیشترین استفاده کننده از فست فودها هستند.

وی نسبت به مصرف بالای نمک در ایران هشدار داد و گفت: مصرف نمک ما ۱۲ گرم است که این عدد حداقل سه برابر مصرف جهانی است و بیشترین علت آن به خاطر مصرف نان است که در آن از نمک زیاد استفاده می‌شود.

هاشمی با اعلام اینکه تنها ۱۵ درصد زنان ما کمتر از ۵ گرم نمک مصرف می کنند که این نشان می‌دهد ۸۵ درصد زنان ایرانی بالاتر از حد مجاز نمک استفاده می کنند، افزود: تنها ۶ درصد مردان ما کمتر از ۵ گرم نمک مصرف می‌کنند که نشان می دهد ۹۴ درصد مردان ایرانی بیشتر از حد مجاز نمک می‌خورند.

حالا وزیر بهداشت از وزارت جهادکشاورزی خواسته است که به درخواست نانوایان توجه کنند. زیرا، وضعیت فشارخون ایرانی ها مناسب نیست و می بایست از شیوع بالای این عارضه در کشور پیشگیری کرد.

به اعتقاد دست اندرکاران حوزه سلامت کشور، مردم می بایست مراقب مصرف نمک «زندگی» خود باشند که زیاد «شور» نشود. زیرا، مصرف زیاد نمک در ابتدا با عارضه فشارخون همراه است و در ادامه منجر به بروز بیماری های قلبی عروقی و... می شود. در حالی که می توان با کم کردن میزان نمک مصرفی، مراقب سلامت خود بود.

دکتر مسعود اسلامی دبیر انجمن آترواسکلروز ایران، با اعلام اینکه سالانه ۱۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی در کشور فوت می کنند، گفت: مصرف کمتر نمک و کاهش مصرف چربی اشباع که عمدتا در فست فودها وجود دارد از جمله اقدامات موثر برای کاهش بیماری های قلب و عروق است.

وی با اشاره به اینکه برخی از سکته های مغزی ناشی از بیماری های قلبی هستند، گفت: فشارخون بالا در صورتی که کنترل نشود می تواند سکته مغزی را به دنبال داشته باشد.