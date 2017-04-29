۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

در فروردین ماه سال جاری؛

۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی کشف شد/ دستگیری ۴۸۵ نفر

اراک- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از کشف ۳۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی فرودین ماه سال جاری در استان و دستگیری ۴۸۵ نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، احمدرضا چگینی اظهار داشت: برنامه ریزی هدفمند پلیس استان مرکزی از ابتدای سال جاری در برخورد با مواد مخدر با جدیت آغاز شد و در این برنامه ریزی، پلیس استان در فرودین ماه موفق به کشف ۳۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

وی با اشاره به افزایش کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان داشت:‌ در این عملیات ها ۴۸۵ نفر به اتهام قاچاق، توزیع، خرده فروشی مواد و نگهداری مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از متلاشی شدن سه باند قاچاق مواد مخدر در این بازه زمانی خبر داد و تصریح کرد:‌ همچنین در برنامه ریزی پلیس، استان ۷۲۷ نفر از معتادان شناسایی و برای گذران مراحل ترک اعتیاد به کمپ ها معرفی شدند.

