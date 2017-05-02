  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۶

ضبط قسمت هشتم «ایرانگرد۳» به پایان رسید/ آسیب دیدن دوباره راوی

ضبط قسمت هشتم «ایرانگرد۳» به پایان رسید/ آسیب دیدن دوباره راوی

تصویربرداری قسمت هشتم از مستند «ایرانگرد۳» در استان لرستان به پایان رسید و هفت قسمت دیگر باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری قسمت هشتم از مستند «ایرانگرد۳» در اوایل اردیبهشت ماه در استان لرستان به پایان رسید.

جواد قارایی تهیه کننده و راوی این مستند گفت: تولید این هشت قسمت تاکنون دو سال زمان برده است و فقط هفت قسمت دیگر تا پایان تولید این مجموعه مانده تا در نوروز ۹۷ شاهد نمایش زیبایی هایی متفاوت از ایران و ایرانی باشیم.

وی ادامه داد: «ایرانگرد۳» بی شک متفاوت خواهد بود. هرچند مشکلات و دشواری ها بسیار است و در این قسمت اخیر نیز از ناحیه دیسک کمر و گردن دچار آسیب شدم و اکنون مراحل لیزردرمانی را پشت سر می گذارم اما تمام این حوادث اثری در روند پر شتاب و سرشار از عشق در تولید این مجموعه را ندارد بلکه برعکس است.

قارایی در پایان اظهار کرد: هرچقدر چالش ها و سختی ها بیشتر می شود، توان و اراده من و گروه تولید نیز بیشتر می شود. چالش و سختی بخشی جدا ناشدنی از زیبایی های کار و زندگی من است و به یاری خدا نگاه کوچکم را با تمام وجود تقدیم به قلب بزرگوار هموطنانِ جانم خواهم کرد. اگر عمری باقی باشد.

کد مطلب 3967657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها