ضبط قسمت هشتم «ایرانگرد۳» به پایان رسید/ آسیب دیدن دوباره راوی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری قسمت هشتم از مستند «ایرانگرد۳» در اوایل اردیبهشت ماه در استان لرستان به پایان رسید.

جواد قارایی تهیه کننده و راوی این مستند گفت: تولید این هشت قسمت تاکنون دو سال زمان برده است و فقط هفت قسمت دیگر تا پایان تولید این مجموعه مانده تا در نوروز ۹۷ شاهد نمایش زیبایی هایی متفاوت از ایران و ایرانی باشیم.

وی ادامه داد: «ایرانگرد۳» بی شک متفاوت خواهد بود. هرچند مشکلات و دشواری ها بسیار است و در این قسمت اخیر نیز از ناحیه دیسک کمر و گردن دچار آسیب شدم و اکنون مراحل لیزردرمانی را پشت سر می گذارم اما تمام این حوادث اثری در روند پر شتاب و سرشار از عشق در تولید این مجموعه را ندارد بلکه برعکس است.

قارایی در پایان اظهار کرد: هرچقدر چالش ها و سختی ها بیشتر می شود، توان و اراده من و گروه تولید نیز بیشتر می شود. چالش و سختی بخشی جدا ناشدنی از زیبایی های کار و زندگی من است و به یاری خدا نگاه کوچکم را با تمام وجود تقدیم به قلب بزرگوار هموطنانِ جانم خواهم کرد. اگر عمری باقی باشد.