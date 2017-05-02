دفتر تئاتر مردمی «بچه های مسجد» در تبریز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذریجان شرقی، جواد کریم نژاد سه شنبه گفت: دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد در تبریز با حضور کوروش زارعی، مدیرکل هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور، توحید معصومی مسئول امور تئاتر استانهای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور، حمید نیلی دبیرجشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد و محراب حسن زاده مسول دفتر تئاتر بچه های مسجد افتتاح می شود.

وی هدف از راه اندازی این دفتر را استعدادیابی از میان جوانان و نوجوانان برای فعالیت در عرصه تئاتر، ایجاد جذابیت برای فعالیت های فرهنگی در مساجد و آشنا کردن مردم با ظرفیت های هنر تئاتر عنوان کرد و افزود: تولید آثار فعالان مسجدی در عرصه فرهنگ و هنر، حمایت، هدایت و آموزش فعالان و علاقه مندان بچه های مسجد به هنر تئاتر از دیگر اهداف راه اندازی این دفتر است.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه حوزه هنری استان در پی حمایت، هدایت و آموزش فعالان و علاقه مندان مردم مسجدی به هنر می باشد، اظهار داشت: در زمینه تئاتر هم می‌ شود با هزینه‌های کم نمایش‌های پر محتوا در قلب مساجد تولید کرد و این حرکت یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است که با همراهی هنرمندان و نهاد های فرهنگی ذیربط، به دنبال پاسخ‌گویی به بخشی از آن هستیم.

کریم نژاد خاطرنشان کرد: دفتر تئاتر مردمی «بچه های مسجد» در تبریز ۱۳ اردیبهشت ۹۶ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در مسجد امام زاده دال ذال افتتاح می شود و فعالیت های نمایشی و تئاتر را در مساجد آذربایجان شرقی ساماندهی و حمایت خواهد کرد.