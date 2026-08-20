خسارت ۲۱ هزار میلیاردی جنگ به جامعه صیادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، یک‌هزار و ۹۲۵ طرح در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که مجموع اعتبارات این طرح‌ها حدود ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: نکته مهم این است که از این میزان، حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در استان هرمزگان سرمایه‌گذاری شده و طرح‌های مربوطه به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش عمده طرح‌های هرمزگان در حوزه شیلات قرار دارد و در کنار آن، پروژه‌هایی در زمینه ذخیره‌سازی گندم، سیلو، گلخانه و حوزه آب و خاک نیز اجرا شده است.

تمرکز طرح‌های ملی بر صنایع تبدیلی، آب و خاک و شیلات

نوری قزلجه گفت: در سطح کشور نیز بخش عمده طرح‌های هفته دولت در حوزه صنایع تبدیلی، آب و خاک، گلخانه‌ها، شیلات و آبزی‌پروری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان هرمزگان که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند، ارزشی بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان دارند.

صیادان هرمزگان در دوران جنگ فعالیت خود را افزایش دادند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط صیادان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های نخست ما حضور در استان هرمزگان بود تا از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند صیادان قدردانی کنیم.

نوری قزلجه افزود: صیادان ما، به‌ویژه در استان هرمزگان، زیر بمباران‌ها و در شرایط جنگی نه‌تنها فعالیت خود را کاهش ندادند، بلکه فعالیت آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

وی تصریح کرد: صیادان هرمزگان با تلاش خود کشور را از واردات هزاران تن ماهی بی‌نیاز کردند و این اقدام، کاری بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است.

دولت برای جبران خسارت صیادان برنامه‌ریزی می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صیادان در جریان جنگ گفت: خسارت‌هایی که در این مدت به صیادان وارد شده، احصا شده و دولت در حال برنامه‌ریزی است تا به نحوی بتواند این خسارت‌ها را جبران کند.

نوری قزلجه افزود: برآورد ما این است که حداقل خسارت مستقیم واردشده به صیادان حدود ۶ هزار میلیارد تومان باشد و میزان خسارت‌های غیرمستقیم نیز بالاتر از این رقم است و شاید به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد.

وی تأکید کرد: آنچه به‌صورت مستقیم به صیادان خسارت وارد کرده، حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دولت، زمینه جبران این خسارت‌ها فراهم شود.