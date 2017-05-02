روحانی به دلیل اعتماد به آمریکا از مردم عذر خواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان در گفتگویی با اشاره به ویژگی مثبت مهندس میرسلیم در اولین مناظره انتخاباتی، اظهار کرد: آقای سید مصطفی میرسلیم برنده اصلی اخلاق، متانت و رفتار صحیح مناظره بود.

وی افزود: امروز در جهان ضداخلاقی و در فضایی که برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در کشور ما پدید آوردند و به رقبای خود توهین می‌کنند، آقای میرسلیم نمونه‌ای از یک فرد با اخلاق سیاسی است.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: امروز متاسفانه می‌بینیم برخی رسانه‌های منتسب به جناح اصلاحات واعتدال، بحث‌های اهانت‌آمیزی نسبت به یکی از کاندیداهای اصولگرا مطرح می‌کنند.

بادامچیان تصریح کرد: آقای میرسلیم در اولین مناظره انتخاباتی، سیاست حزب موتلفه اسلامی که مبتنی بر یک رقابت سالم و آرام سیاسی است را اجرا کرد و توانست یک چهره جدیدی از خود به نمایش بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه میرسلیم در مناظره نشان داد چهره‌ای دانشگاهی، متدین، مقید و متعهد به ضوابط اخلاقی بود، گفت: سید مصطفی میرسلیم برنامه‌ها و نظرات کارشناسی خود را در مناظره بیان کرد اما متاسفانه رئیس‌جمهور و معاون اول وی تنها به مجادله و فرافکنی پرداختند و یکی از نامزدهای اصولگرا را متهم به دروغگویی کردند.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: مردم از مجادلات میان کاندیداها در مناظرات انتخاباتی راضی نیستند. آیا قرار است درصورت پیروزی هرکدام از نامزدها، سایر کاندیداها به جنگ سیاسی با نامزد منتخب برخیزند؟ کشور را که نمی‌توان با اینگونه مجادلات و نزاع‌های سیاسی اداره کرد.

بادامچیان گفت: میرسلیم در مناظره انتخاباتی سوالات خوبی مطرح کرد اما سایر نامزدها به آن پاسخ ندادند و در لابلای سخنان خود نیز راهکارهای خوبی ارائه کرد.

وی با تاکید براینکه آقای میرسلیم باید عملکرد دولت یازدهم را با روشی اخلاقی و منطقی در مناظرت نقد کند، افزود: آقایان روحانی و جهانگیری باید پاسخگوی عملکرد ضعیف دولت طی چهار سال اخیر باشند و توضیح دهند که چرا نتوانستند وعده‌هایی را که به مردم داده‌اند عملیاتی سازند.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: رئیس‌جمهور و معاون اول وی باید صادقانه به مردم بگویند ما نتوانستیم طی این چهار سال رونق اقتصادی ایجاد کنیم. آنها باید نتیجه اعتمادشان به آمریکا و غرب را برای مردم بازگو کرده و از شکست نظریه برد-برد برای انجام مذاکرات هسته‌ای در پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.