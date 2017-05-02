پاسداران درس شهادت را از امام حسین (ع) آموخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری در مراسم روز عقیدتی سیاسی معاونت فاوای سپاه اظهار داشت: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان زمانی برای رسیدن به خداوند است و در قرآن آمده است که ما بیهوده شما را خلق نکردیم و هدف داشتیم، خداوند انسان را نماد زشتی‌ها و خوبی‌ها قرار داده و فرموده‌اند که خاک مبدا توست ولی مقصد تو نیست.

وی ادامه داد: جای تامل دارد که قرآن انسان را هم بهترین می‌داند و هم بدترین؛ قرآن می‌گوید اگر در دنیا به دنبال خوش گذرانی باشی و دنیا را تمام هستی خود بدانی از حشره بدتر هستی، اما اگر از فرصت‌ها استفاده کردی و از جوانی برای رسیدن به هدف که همان رسیدن به خدا است، تلاش کردی قائم مقام خداوند و اشرف مخلوقات خواهی شد.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به روز پاسدار بیان کرد: سالروز میلاد با سعادت امام حسین (علیه السلام)، روز تکریم پاسدران است و دلیل آن این است که فرهنگ پاسداری، هویت، حقیقت و پاسداری خود را از حقیقت حسینی نشات گرفته است. پاسدران شهادت را از امام حسین (علیه السلام) الگو گرفته‌اند و با شهادت خود نهال انقلاب را تنومند ساخته و تا امروز دشمن نتوانسته است تاثیری بر انقلاب اسلامی بگذارد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: افراد زیادی خدمت امام حسین (علیه السلام) رسیدند و به ایشان گفتند که اگر به کوفه بروید به شهادت خواهید رسید و خانواده شما را به اسارت می‌گیرند اما امام حسین(ع) فرموندند که همه این‌ها را می‌دانم، حال یا باید فاتحه اسلام را خواند یا باید شهادت نامه نوشت. ایشان فدایی دین مبین اسلام شدند. پاسداران نیز به تبعیت از امام خود، در دوران دفاع مقدس و در حالی که می‌دانستند ممکن است به شهادت برسند، وارد صحنه جنگ شدند و به دفاع از انقلاب اسلامی که همان راه امام حسین (علیه السلام) است، پرداختند.

در پایان از فعالان در امر عقیدتی سیاسی ، مربیان، متربیان و پاسداران نمونه تجلیل بعمل آمد و به کلیه حاضرین در مراسم هدایایی اهدا شد.