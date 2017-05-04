هواداران عامل پیروزی ما بودند/ التعاون را دست کم نخواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدخرمگاه پس از پیروزی استقلال برابر سپاهان در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود ارائه دادیم و توانستیم به یک برد حساس دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: در نیمه اول چندین موقعیت داشتیم که با بدشانسی به گل تبدیل نشد اما سپاهان توانست از تک موقعیت خود استفاده کرده و نیمه اول را با پیروزی به رختکن برود.

مربی استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: نیمه دوم بازی هجومی از خود ارائه دادیم و توانستیم با فشاری که بر دروازه سپاهان آورده ابتدا گل مساوی و در دقایق پایانی گل پیروزی بخش را وارد دروازه حریف کنیم.

خرمگاه یکی از علت های موفقت استقلال در این دیدار را هوادارانش دانست و اظهار داشت: بی شک اصلی ترین عامل پیروزی ما مقابل سپاهان هوادارانمان بودند که ما راتنها نگذاشتند و با حمایتشان باعث پیروزی ما شدند.

وی در خصوص دیدار هفته آینده آبی پوشان برابر التعاون عربستان گفت: بازی سختی پیش روی داریم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این بازی را با موفقیت به پایان برسانیم. التعاون حریف آسانی برای ما نخواهد بود و باید با پیروزی در این دیدار، راه خود را برای صعود به دور بعد هموار کنیم.

مربی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه استقلال در این فصل زحمات زیادی کشید و سختی های زیادی را تجربه کرد و امیدوارم هواداران از ما راضی باشند.