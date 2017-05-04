۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

محکومیت محاکمه شیخ عیسی قاسم از سوی مراکز اسلامی انگلیس

بیش از ۶۰ موسسه و مرکز اسلامی در انگلیس محاکمه آیت الله عیسی قاسم در بحرین را محکوم نمودند و نسبت تاثیرات خطیر و تلخ آن در امنیت و ثبات بحرین هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۶۰ موسسه و مرکز اسلامی در بیانیه ای محاکمه آیت الله عیسی قاسم به اتهام اقدام به پولشویی در وجوهات خمس را محکوم نموده و آن را تعرض آشکار به مذهب تشیع و فرائض و علمای آن دانستند چرا که خمس یکی از واجبات شرعی مذهب جعفری است.

در این بیانیه آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و فقیهی باتقوا که در راه ایجاد امنیت و آرامش در بحرین تمامی سعی خود را مبذول می دارد خوانده شده و آمده است آنچه از اتهام متوجه به ایشان برمی آید این است که در این قضیه فریضه خمس و جمع آوری وجوهات آن جرم شمرده شده و به طریقه ای در این خصوص سخن رفته که نه شایسته فرائض دینی است و نه علمای متقی تشیع. تنها چیزی که از این محاکمه برداشت می گردد این است که آن درواقع محاکمه احکام شرعی و فقه شیعی ست.

همچنین این موسسات تاکید نموده اند  این محاکمه قانونا و شرعا باطل است چرا که در کنار مخالفت با شریعت در تضاد با قانون اساسی بحرین است که در آن آمده شرع اسلام مصدر قانون گذاری است و فریضه خمس یکی از واجبات و فرائض شرعی اسلام و تشیع است.

در پایان این بیانیه امضا کنندگان با رد  قاطعانه این محاکمه نبست به تاثیرات تلخ و خطیر آن در امنیت و استقرار بحرین هشدار دادند و از حوزه های علمیه، مراکز  دینی و حقوقی در جهان عرب و جهان اسلام و آزادگان جهان خواستند تا در قبال این قضیه به مسئولیت خود در قبال حکومت بحرین به توقف این محاکمه عمل نمایند و از حکومت بحرین بخواهند تا از مورد هدف قرار دادن جامعه تشیع، علما، حق و حقوق و فرائض و شئون آن دست بر دارد.

