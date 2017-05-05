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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

فروش خوب کتاب شعر جدید حمیدرضا برقعی در نمایشگاه

فروش خوب کتاب شعر جدید حمیدرضا برقعی در نمایشگاه

مجموعه شعر جدید سید حمیدرضا برقعی توسط نشر ثالث وارد نمایشگاه کتاب تهران شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ثالث امسال با ۷۰۰ عنوان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرده که از این تعداد، ۱۰۰ عنوان، چاپ اولی هستند.

یکی از کتاب های موفق این ناشر در نمایشگاه، مجموعه شعر «تحیر» سروده سید حمیدرضا برقعی است که مثنوی غزل های این شاعر آیینی را در بر می گیرد.

چاپ اول «تحیر» با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه توسط نشر ثالث وارد نمایشگاه شده و از دیروز تا امروز حدود ۲۰۰ جلد از آن به فروش رفته است.

کتاب دو جلدی «هیتلر» شامل زندگینامه آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی در سال های جنگ جهانی دوم نیز از جمله کتاب های تازه و پرفروش این ناشر در نمایشگاه است که توسط محسن عسگری ترجمه شده و با شمارگان هزار نسخه در نمایشگاه عرضه شده است.

کد مطلب 3970423

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