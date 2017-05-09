صلاحیت ۲۹۸ نامزد رد صلاحیت تائید شد/۳۵۳ نفر تائید نشدند

جلیل مختار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۵۱ داوطلب انتخابات شورای شهر و روستای خوزستان که در هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان های استان صلاحیتشان تائید نشده بود، اعترض خود را به هیئت عالی نظارت خوزستان اعلام کردند.

وی با اشاره به مهلت ۱۰ روز رسیدگی به شکایات رسیده در هیئت عالی نظارت استان بیان کرد: در این مدت پرونده کاندیداهای معترض بر اساس گزارشات مراجع چهارگانه و برخی منابع دیگر مورد بررسی نهایی قرار گفت که در پایان ۲۹۸ کاندیدای معترض صلاحیتشان تائید و ۳۵۳ کاندیدای دیگر تائید نشدند.

به گفته مختار، کاندیداهایی که صلاحیتشان در هیئت عالی نظارت استان تائید نشده، می توانند اعتراض خود را به رای صادره به هیئت نظارت مرکزی کشور در وزارت کشور ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اردیبهشت ماه جاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.