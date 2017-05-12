  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

فدراسیون فوتبال از باشگاه استقلال تشکر کرد

فدراسیون فوتبال از باشگاه استقلال تشکر کرد

رئیس سازمان تیم های ملی فوتبال از باشگاه استقلال به خاطر در اختیار قراردادن بازیکن این تیم برای همراهی تیم جوانان تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور مجوز همراهی امید نورافکن با تیم جوانان ایران در جام جهانی جوانان از سوی باشگاه استقلال، محمدرضا ساکت از این باشگاه و به ویژه علیرضا منصوریان به دلیل اتخاذ این تصمیم بزرگ تقدیر و تشکر کرد.

در متن پیام رییس سازمان تیم های ملی آمده است:
فوتبال ایران در آستانه آوردگاه حساس جام جهانی جوانان همبستگی و اتحاد خود را با یک تصمیم تاریخی از سوی علیرضا منصوریان عزیز و باشگاه استقلال نشان داد تا با اضافه شدن امید نورافکن،آینده سازان پرامید میهمن مان با همه توان برای افتخارآفرینی راهی کره جنوبی شوند.

ریاست محترم فدراسیون فوتبال،سازمان تیم های ملی و کلیه اعضای تیم جوانان بابت این همکاری صمیمانه که ریشه در  نگاه ملی مجموعه استقلال دارد، از این باشگاه کمال تقدیر و  تشکر را دارد  و امیدوار است که این نگاه در بین همه باشگاههای کشور در آینده در جهت حمایت از فوتبال ملی پدیدار باقی بماند.

برای استقلال و دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی تداوم موفقیت داریم تا فوتبال کشورمان در سطوح مختلف به موفقیت هایش ادامه بدهد. 
 

کد مطلب 3976783
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها