فدراسیون فوتبال از باشگاه استقلال تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور مجوز همراهی امید نورافکن با تیم جوانان ایران در جام جهانی جوانان از سوی باشگاه استقلال، محمدرضا ساکت از این باشگاه و به ویژه علیرضا منصوریان به دلیل اتخاذ این تصمیم بزرگ تقدیر و تشکر کرد.

در متن پیام رییس سازمان تیم های ملی آمده است:

فوتبال ایران در آستانه آوردگاه حساس جام جهانی جوانان همبستگی و اتحاد خود را با یک تصمیم تاریخی از سوی علیرضا منصوریان عزیز و باشگاه استقلال نشان داد تا با اضافه شدن امید نورافکن،آینده سازان پرامید میهمن مان با همه توان برای افتخارآفرینی راهی کره جنوبی شوند.

ریاست محترم فدراسیون فوتبال،سازمان تیم های ملی و کلیه اعضای تیم جوانان بابت این همکاری صمیمانه که ریشه در نگاه ملی مجموعه استقلال دارد، از این باشگاه کمال تقدیر و تشکر را دارد و امیدوار است که این نگاه در بین همه باشگاههای کشور در آینده در جهت حمایت از فوتبال ملی پدیدار باقی بماند.

برای استقلال و دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی تداوم موفقیت داریم تا فوتبال کشورمان در سطوح مختلف به موفقیت هایش ادامه بدهد.

