دومین بخش پیوند کبد کشور در بیمارستان رازی رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ظهر دوشنبه در مراسم راه‌اندازی بخش پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت گفت: پیوند کلیه در استان گیلان در ۱۰ سال گذشته شروع شد و در طی دو سال اخیر به ویژه در سال گذشته تعداد اهداکنندگان عضو که دچار مرگ مغزی شده بودند به حدود ۴۰ نفر رسید.

دکتر شاهرخ یوسف‌زاده چابک افزود: تاکنون فقط امکان استفاده از کلیه‌های اهداکنندگان در گیلان امکان‌پذیر بود و دیگر اعضای اهداکنندگان مانند قلب و کبد و نسوج به ناچار به شهرهای شیراز و تهران انتقال می‌یافت تا برای حیات بخشیدن مجدد بیماران نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با شرایطی که در دانشگاه علوم پزشکی فراهم شد، دستگاه‌های مورد نیاز برای انجام پیوند کبد در گیلان توسط دانشگاه علوم پزشک استان خریداری و آماده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به وجود نیروی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: برای راه‌اندازی بخش پیوند کبد تنها امکانات و تجهیزات کافی نیست، بلکه وجود نیروی انسانی متخصص و توانمند در این زمینه بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه متخصصان جراحی، بیهوشی و پرستاری، دوره‌های ویژه پیوند کبد را آموزش دیده‌اند افزود: با آماده شدن شرایط برای انجام پیوند کبد امیدوار هستیم که در هفته‌های آتی با حضور پدر پیوند کبد ایران «دکتر سید علی ملک حسینی» نخستین پیوند کبد در استان گیلان محقق شود.

یوسف زاده چابک با بیان اینکه ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار برای این امر اختصاص یافته، اظهار کرد: به همت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان یک میلیارد تومان برای تجهیز پیوند کبد اختصاص داده شد و۲.۵میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تامین اعتبار شد.

وی با بیان اینکه پیوند کلیه در بیشتر استان‌های کشور انجام می‌شود تصریح کرد: در گذشته فقط پیوند کبد در شیراز و تا حدودی در تهران انجام پذیر بود، اما استان گیلان این افتخار را دارد که بعد از شیراز اقدام به راه‌اندازی دومین مرکز پیوند کبد در کشور را کرده است.

دکتر حسین همتی فوق تخصص و جراح عروق و خیر سازنده بخش قلب و عروق بیمارستان رازی رشت در حاشیه این مراسم به ظرفیت ها و پتانسیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای انجام عمل پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت اشاره کرد و گفت: عمل پیوند یک کار تیمی است و در این مرکز با حضور متخصصین بی هوشی،گوارش و تیم جراحی به ویژه متخصصین ICU امیدواریم که با سرمایه گذاری بخش دولتی و کمک خیرین این مرکز به یکی از قطب های پیوند کبد در کشور تبدیل شود.