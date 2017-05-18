کشف بیش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی سلیم پورگفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی در خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان اسلامشهر، تیمی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر سرانجام محل توزیع موادمخدر را مورد شناسایی قرار داده و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه قاچاقچیان شدند. سرهنگ سلیم پور با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳۶۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند. این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس اعتراف کردند که این محموله را در یکی از استان های شرقی کشور بارگیری کرده و قصد توزیع آن را در شهرستان های غرب استان تهران داشتند که با هوشیاری ماموران موفق نشدند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران در پایان گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.