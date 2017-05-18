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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

کشف بیش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران

کشف بیش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران از کشف بیش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی سلیم پورگفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی در خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان اسلامشهر، تیمی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر سرانجام محل توزیع موادمخدر را مورد شناسایی قرار داده و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه قاچاقچیان شدند.

سرهنگ سلیم پور با اشاره به دستگیری سه متهم در این عملیات تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳۶۷ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس اعتراف کردند که این محموله را در یکی از استان های شرقی کشور بارگیری کرده و قصد توزیع آن را در شهرستان های غرب استان تهران داشتند که با هوشیاری ماموران موفق نشدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران در پایان گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

کد مطلب 3981928

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