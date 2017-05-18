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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

با حکم سرپرست دانشگاه آزاد؛

مسئول برنامه‌ریزی و ارتقاء رسانه‌های دانشگاه آزاد منصوب شد

مسئول برنامه‌ریزی و ارتقاء رسانه‌های دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکم ابلاغی مسئولیت برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و ارتقاء کیفی خبرگزاری‌های آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان را به صالح اسکندری واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر نوریان طی إبلاغی مسئولیت برنامه ریزی، سامان دهی و ارتقاء کیفی خبرگزاری های آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان را به دکتر اسکندری واگذاری کرد.

در متن ابلاغی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

 دکتر صالح اسکندری

«سرپرست سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه» پیرو حکم شماره ۱۰/۱۰۰۷۴ مورخ ۲۰/۲/۹۶ مسئولیت برنامه ریزی، سامان دهی، ارتقاء کیفی و بهبودسازی امور خبرگزاری آنا، روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری ایسکانیوز را به جنابعالی واگذار می نمایم.

 تا با بهره گیری از مدیران و همکاران مومن، صدیق و فعال، این حوزه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی را در خدمت و راستای اهداف عالیه نظام و برنامه های استراتژیک دانشگاه و چشم انداز ۱۴۰۴ قرار دهید.

انتظار دارم در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب ومدون فعلی و آینده، هماهنگی های لازم قبلی را با اینجانب معمول و فعالیت های خود را متطماً به اینجانب گزارش نمائید.

علی محمد نوریان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی»

کد مطلب 3981931
زهرا سیفی

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