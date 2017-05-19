ولایتی: پیروز انتخابات ملت بزرگ شریف ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی صبح امروز با حضور در پای صندوق رای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و پس از انداختن رای خود در سخنانی گفت: همانگونه که تعبیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) بوده ،پیروز نهایی انتخابات ملت ایران است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در تمامی صحنه ها ملت بزرگ ایران با رای خود، برگ زرین افتخارات کشور را ورق زدند و این بار نیز با حضور خود در تعیین سرنوشت کشور مشارکت خواهند داشت.

مشاور مقام معظم رهبری تصریح کرد: بی تردید نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مستقل ترین کشور ،به پشتوانه مردمی تمامی اهداف ایران اسلامی را به پیش برده و بر خلاف طراحی ها و توطئه های دشمنان،حضور با شکوه مردم موجب ناکامی دوباره آنان خواهد شد.

ولایتی بر توجه و پایبندی همه افراد به قانون تاکید کرد و تصریح نمود: انتخابات عامل وحدت و نمایش اقتدار نظام و کشور است و یقینا مسیر روشن و نورانی ایران اسلامی با حمایت مردم، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و همت مسئولان ادامه خواهد یافت.