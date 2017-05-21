استقلال و پرسپولیس در مورد رفتار تماشاگرانشان مسئول هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم دلخوش اباتری درباره محرومیت تماشاگران باشگاه پرسپولیس از تماشای بازی این تیم با لخویا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: اگرچه معتقدم کنفدراسیون فوتبال آسیا با ممانعت از حضور تماشاگران پرسپولیس در بازی با لخویا عدالت را در حق ایران رعایت نکرده چراکه بارها اتفاقهای نامناسبتری در ورزشگاههای دیگر کشورها افتاده و آنها تماشاگران خاطی را محروم نکردهاند اما با این وجود گسترش فرهنگ صحیح تماشای مسابقات ورزشی در میان تماشاچیان از سوی صاحبان باشگاهها و وزارت ورزش ضروری است.
نماینده مردم سومعهسرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعههای فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس و دیگر باشگاهها در مقابل نوع رفتار تماشاگران خود مسئول بوده و وظیفه ارتقاء فرهنگی آنها را دارند، ادامه داد: باشگاهداری تنها به معنای کسب پیروزی در تمام مسابقات نیست بلکه مسئولان ورزشی باید بازیکنان و مربیان خود را از طروق مختلف مورد آموزشهای اخلاقی و رفتاری قرار دهند.
وی با بیان اینکه هر نوع رفتاری از سوی تماشگران میتواند تصویری از فرهنگ و اخلاق ایرانیان در انظار جهانی ترسیم کند، افزود: پخش کردن بروشور و گذاشتن مسابقات انگیزشی برای تماشاچیان با هدف بروز رفتارهای بهتر از جمله اقداماتی است که وزارتخانه ورزش و باشگاههای پرطرفدار باید در دستور کار خود قرار دهند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس به خانه ملت اضافه کرد: به یقین برگزاری کلاسهای آموزشی برای لیدرها و هواداران، میتواند اعتلای فرهنگ تماشاگران، خویشتنداری و اخلاقمداری تماشاگران فوتبال را به دنبال داشته باشد تا دیگر شاهد این برخوردهای انضباطی از سوی کنفدراسیونها با ایران و ایرانی نباشیم.
نظر شما