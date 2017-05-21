  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۵

جام جهانی فوتبال جوانان - کره جنوبی؛

ترکیب تیم فوتبال جوانان ایران برای بازی با کاستاریکا اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال جوانان ایران برای بازی با کاستاریکا اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال جوان ایران برای دیدار مقابل کاستاریکا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام امیر حسین پیروانی، تیم فوتبال جوانان  ایران با ترکیب نیما میرزازاد، علی شهسواری، نیما طاهری، عارف آقاسی کلاه سرخی، مهران درخشان مهر، محمد سلطانی‌مهر، امید نورافکن، رضا شکاری، محمدمهدی مهدی‌خانی، رضا جعفری و علی شجاعی برابر تیم فوتبال جوانان کاستاریکا به میدان می‌رود. در این بازی امید نورافکن کاپیتان تیم فوتبال جوانان ایران است.

تیم جوانان فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی جوانان ۲۰۱۷ کره جنوبی، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز به وقت ایران در ورزشگاه ججو کره جنوبی با کاستاریکا دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 3984536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه