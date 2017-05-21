ترکیب تیم فوتبال جوانان ایران برای بازی با کاستاریکا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام امیر حسین پیروانی، تیم فوتبال جوانان ایران با ترکیب نیما میرزازاد، علی شهسواری، نیما طاهری، عارف آقاسی کلاه سرخی، مهران درخشان مهر، محمد سلطانیمهر، امید نورافکن، رضا شکاری، محمدمهدی مهدیخانی، رضا جعفری و علی شجاعی برابر تیم فوتبال جوانان کاستاریکا به میدان میرود. در این بازی امید نورافکن کاپیتان تیم فوتبال جوانان ایران است.
تیم جوانان فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی جوانان ۲۰۱۷ کره جنوبی، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز به وقت ایران در ورزشگاه ججو کره جنوبی با کاستاریکا دیدار خواهد کرد.
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