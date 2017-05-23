باید به بازی برگشت فکر کنیم/ طارمی بازیکن بزرگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی پس از تساوی بدون گل پرسپولیس برابر لخویای قطر در ورزشگاه آزادی گفت: پرسپولیس شروع خوبی داشت و موقعیت های زیادی هم از دست داد البته باید بپذیریم که لخویا هم تیم قدرتمندی است و حتی یک بار تیر دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورد.

وی تاکید کرد: نبود تماشاگران تاثیر بسزایی در این دیدار داشت و اگر آنها حضور داشتند مطمئنا نتیجه تغییر می کرد.

پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چرا تنها باید طارمی پنالتی های پرسپولیس را بزند، ادامه داد: طارمی بازیکن بزرگی است و بارها برای پرسپولیس گلزنی کرده است. درست است که او پنالتی را خراب کرد اما به نظر من دروازه بان لخویا هم عملکرد قابل قبولی داشت.

وی افزود: بازیهای لیگ قهرمانان همیشه سخت است حتی در دورانی که ما هم بازی می کردیم شرایط به این گونه بود. به اعتقاد من پرسپولیس باید این بازی را فراموش کرده و به بازی برگشت در قطر فکر کند که روز سختی را در پیش خواهد داشت.

پنجعلی در پایان خاطرنشان کرد: قرمزپوشان می توانستند به پیروزی دست پیدا کنند اما بدشانسی مانع پیروزی قرمزپوشان شد.