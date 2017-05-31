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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۲:۰۱

با حضور حجت الاسلام دکتر ذو علم؛

نشست تخصصی «بررسی اندیشه ناب امام روح الله(ره)» برگزار می شود

نشست تخصصی «بررسی اندیشه ناب امام روح الله(ره)» برگزار می شود

نشست تخصصی «بررسی اندیشه ناب امام روح الله(ره)» به همت فرهنگسرای رضوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر نشست تخصصی «بررسی اندیشه ناب امام روح الله(ره)»  به همت فرهنگسرای رضوان با حضور حجت الاسلام علی ذو علم رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  روز یکشنبه ۱۴ خرداد ماه در گلزار شهدای بهشت زهرا(س)، رو به روی جایگاه جلوس امام خمینی(ره) برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام ذو علم رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون موسسه پژوهشی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به تبیین جنبه هایی از اندیشه های امام خمینی (ره) خواهد پرداخت.

کد مطلب 3994009

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