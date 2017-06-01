تقدیر شهردار اتریشی از تیم ملی ایران/ سفر ملی پوشان به مونته نگرو

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم ملی فوتبال در حالی برگزار شد که شهردار شهری که تیم ملی در کمپ اتریش تمرینات خود را برگزار می کرد، به جمع ملی پوشان ملحق شد و هدایایی را به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال اهدا کرد. ضمن اینکه هدایایی از طرف تیم ملی فوتبال ایران به وی اهدا شد.

شهردار از تیم ملی فوتبال ایران تقدیر و تشکر و اعلام کرد که باعث افتخار است که در این مدت میزبان تیم ملی فوتبال ایران بوده است. کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نیز از مهمان نوازی و امکانات مطلوب کمپ تمرینی تشکر و قدردانی کردند.

با توجه به اینکه روز پنجشنبه روز جهانی کودک بود، تعدادی از کودکان اتریشی در جمع ملی پوشان حاضر شدند و عکس یادگاری انداختند. رضا قوچان نژاد نیز مصاحبه ای با تلویزیون اتریشی داشت. کی روش دقایقی را با شهردار شهر اتریش به گفتگو پرداخت.

پس از این دیدار ملی پوشان تمرین خود را آغاز کرده و با توجه به اینکه اکثر بازیکنان در اردو حضور داشتند، کادر فنی برایشان یک بازی درون تیمی در نظر گرفت و در دو نیمه ۳۰ دقیقه ای مشغول بازی شدند. در این تمرین و بازی درون تیمی شاهد رسیدن گل های بسیاری از هر دو تیم بودیم.

تاکید کی روش در بازی درون تیمی این بود که حفظ سازماندهی دقیق تیمی و حفظ نظم و ترتیب صحیح و مناسب را در دستور تمرینی خود قرار دهند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه عازم کشور مونته نگرو می شوند تا علاوه بر انجام تمرینات مختلف یک دیدار تدارکاتی با این تیم داشته باشند.