چالش جدی میان اصلاح طلبان و روحانی ایجاد می شود

حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الویت های دولت دوازدهم اظهار کرد: اولویت نخست دولت باید پیرامون اشتغال و معضل بیکاری باشد. من احساس می کنم دولت پیش از آنکه بخواهد شغل ایجاد کند، باید موانع ایجاد شغل که عمدتا دولتی است را از میان بردارد.

وی افزود: همه وزارتخانه ها و سازمان های درگیر حوزه کسب مجوز، اختیاراتی دارند که می توانند با سهل کردن صدور مجوز و پائین آوردن زمان اعلام مجوزها، این امکان را به متقاضیان شغل بدهند که در اسرع وقت صاحب شغل شوند؛ فقط یک فقره در حوزه بهداشت و درمان، ۷۰۰ هزار فرصت شغلی پیرامون این تسهیل مجوزها وجود دارد. درباره بسیاری از مشاغل دیگر نیز این چنین است.

قربانزاده در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور تا چه حد می تواند از همه ظرفیت ها در کابینه آینده خود استفاده کند عنوان کرد: این مسئله به عملکرد آقای روحانی بازمی گردد. در دولت آقای روحانی، مناسبات سیاسی بر مناسباتی که می تواند حلال مشکلات کشور باشد، می چربد.

وی در همین باره با اشاره به ادعای روحانی مبنی بر استفاده از همه ظرفیت ها تصریح کرد: آقای روحانی سعی کرده ادعای استفاده از همه ظرفیت ها را با گلچین برخی افراد و ارائه ویترین این پازل که امکان اثبات آن نیز وجود دارد، محقق کند.

قربانزاده در ادامه با بیان اینکه مردم اساساً معضل شان این نیست که فردی از کدام گروه و جناح در دولت حضور دارد اظهار کرد: نوع مدیریت ما، نشان خواهد داد که چقدر توانسته ایم خارج از گرایش های سیاسی، مدیران شایسته ای را برای اداره کشور به کار بگیریم و معضل مردم را برطرف کنیم.

مدیر مسئول موسسه همشهری تاکید کرد: لازمه ایمان به شعار پیشرفت و تدبیر در امور کشور این است که پیش از هر چیز، خودمان به این شعار پای بند باشیم و همگان از جمله رئیس جمهور، وزرا و استانداران، خود را در این فضا ببینند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هدف برخی جریانات اصلاح طلب که از هم اکنون مشغول سهمیه بندی کابینه آینده به نفع خود هستند چیست، گفت: با توجه به اینکه آقای روحانی اصلاح طلب ارزیابی نمی شود، اصلاح طلبان دولت وی را «حاملی» برای رسیدن به دولت «عامل» که آن ها معتقدند باید در سال ۱۴۰۰ روی کار بیاید، می دانند.

قربانزاده ادامه داد: اصلاح طلبان در این دوران گذار معتقدند که باید حتی الامکان، بستر را برای دولت بعدی آماده کنند که به اعتقاد آن ها باید به طور تمام عیار اصلاح طلب باشد اما هم آقای روحانی و هم اصلاح طلبان در یک بازی سیاسی در انتخابات ۹۶ قرار گرفتند که سعی کردند روی منافع مشترک شان که همان تشکیل دولت روحانی بود، متمرکز شوند و هم افزایی کنند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با بیان اینکه مناسبات روحانی با اصلاح طلبان در دولت آینده متفاوت از گذشته خواهد بود خاطرنشان کرد: روحانی برای انتخابات ۹۶ به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان نیاز داشت و سعی کرد با حرف ها، شعارها و وعده هایی، این طیف را برای ریاست جمهوری اش اقناع کند و چنین هم شد.

وی افزود: اینکه روحانی در عمل این هم افزایی را با اصلاح طلبان خواهد داشت یا خیر، به نظر من با توجه به قواعد موجود، بعید به نظر می رسد. اصلاح طلبان علی رغم فاصله و شکافی که با دولت روحانی و شخص رئیس جمهور داشتند، در مقطعی قرار گرفته بودند که این ائتلاف را بر گزینه های دیگر ترجیح می دادند.

قربانزاده با تصریح این مطلب که اصلاح طلبان سعی می کنند حداکثر کرسی های قدرت را به دست بیاورند اضافه کرد: اصلاح طلبان در دولت نخست روحانی، گلایه های زیادی از وی داشتند اما گرفتن امتیاز از روحانی در دولت دوازدهم - با توجه به اینکه روحانی، دیگر نیازی به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان ندارد - ، چالش جدی را میان آن ها و رئیس جمهور ایجاد خواهد کرد.

مدیرمسئول موسسه همشهری همچنین درباره آینده کاری محمدباقر قالیباف گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم اما این را می دانم که قالیباف تمایل دارد خدمت خود را در فعالیت های اجتماعی نظیر حوزه قرارگاه - که قبلا در این حوزه سابقه فعالیت داشته - ادامه بدهد.