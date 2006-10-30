"تلمود؛ كتاب مقدس يهود" در سوريه منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تشرين، همانگونه كه در اسلام قرآن كتاب اصلي مسلمانان به شمار مي رود و نهج البلاغه، احاديث نبوي و احاديثي از امامان معصوم(ع) در كنار آن قرار مي گيرد. در كنار كتاب تورات كه كتاب اصلي يهوديان است تلمود شريعت شفاهي يهود و تفسير تورات به شمار مي رود كه از زبان روحانيون يهود گفته شده و به تدريج كامل و به اين مرحله رسيده است.

كتاب " تلمود؛ كتاب مقدس يهود" علاوه بر بيان حقيقت تلمود، تأثير ديني و اخلاقي آن در اجتماعات يهودي، تعاليم يهوديت و ارتباط دين يهود با اديان آسماني و غير آسماني را مطرح و جنبه هاي اشتراك و اختلاف با هر يك از اديان به ويژه دين اسلام و مسيحيت را بيان مي كند.

احمد ايبش در اين كتاب برخي بررسيهاي خاخامهاي يهودي درباره اخلاق، عادات، آداب و رسوم و آموزه هاي آنها را آورده كه ميراث شفاهي يهوديان به شمار مي رود و در واقع سرچشمه اي از تاريخ واقعيت و موعظه هاي اخلاقي آنها را در بر مي گيرد.

اين محقق در اين كتاب مجموعه اي از قوانين فقهي يهود، احكام شريعت، مسائل و مواضع قانوني و وعظي آنها را مورد تأكيد قرار مي دهد.

اين كتاب دايرة المعارفي كامل و جامع است كه دين، شريعت، تاريخ، ادبيات، داستانهاي ملي و علوم طبيعي را از منظر دين يهود بررسي مي كند.

نويسنده در اين كتاب علاوه بر اين مباحث، بخشهايي را نيز به زراعت، صنعت، تجارت، ربا، ميراث و ستاره شناسي اختصاص داده است.

در بخش آخر اين كتاب فرقه هاي مختلف يهود، يهوديان محافظه كار و افكار صهيونيستها مورد بررسي قرار گرفته است .