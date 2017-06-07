بیماری زا بودن خرماهای بم تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیره صباح در واکنش به مطلب منتشره در خصوص «سرایت بیماری خطرناک از طریق خفاش ها به خرما های بم»، گفت: جای بسی تاسف است که انتشار شایعات در خصوص فرآورده های غذایی به تفریح جذاب در کشور ما تبدیل شده و حالا حالاها قصد فروکش ندارد.

وی با بیان اینکه آتش شایعات یکبار به بهانه خرماهای سمی شده توسط داعش، فراگیر می شود و بار دیگر درباره خرماهای بم پراکنده می شود، تاکید کرد: مطلب منتشر شده در خصوص ایجاد بیماری خطرناکی که از طریق خفاش به خرماهای بم سرایت کرده و هرگونه اخبار پیرامون آن تکذیب می شود.

صباح ضمن درخواست از مردم برای بالا بردن قدرت تحلیل خود در مواجهه با شایعات، اظهار داشت: گرچه استعلامات از بم خط بطلان بر شایعات کشید اما بد نیست مردم بدانند که اصولا در خود بم به ندرت خفاشی مشاهده می شود که بخواهد دستاویز چنین شایعاتی پیرامون خرماهای آن منطقه باشد و مهم تر آنکه خرماهای فرآوری شده این شهرستان، قطعا با نظارت مسئول فنی و کسب تاییدیه های بهداشتی عرضه می شود.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، در پایان خاطر نشان کرد: تنها راه علاج بیماران شایعه ساز عدم توجه به مطالب کذب آنها و سنجش مطالب مطروحه با مبانی عقلی و علمی و عدم انتشار آنها است. ضمن آنکه امید می رود پلیس فتا در کنار فعالیت های فرهنگی خود برای ارتقای فرهنگ «نه به شایعات»، به مبارزه بیش از پیش با اخلالگران فضاهای مجازی اهتمام بورزد و متخلفان را به جامعه معرفی کند تا جرم بودن این شوخی های سیاه برای مردم بهتر عیان شود.با