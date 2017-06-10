به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، عبدالرحمن صالحی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت شده است، گفت: پارسال نزدیک به ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین در این مجتمع تولید و به مبادی مصرف ارسال شده است.
عبدالرحمن صالحی افزود: سال گذشته بیش از ۲۸ میلیارد متر مکعب گاز ترش از طریق خط پنجم سراسری به پالایشگاههای داخلی مجتمع، پالایشگاههای فجرجم، ایلام، بیدبلند و چاههای نفت آغاجاری ارسال شده است.
وی در ادامه گفت: این مجتمع سال گذشته یک میلیون و ۴ هزار و ۹۷۵ تن بوتان تولید کرده که ۸۹۹ هزار و ۸۶۷ تن آن صادر و ۷۲ هزار و ۷۰۸ تن آن نیز به پتروشیمی جم تحویل شده است.
به گفته صالحی؛ میزان پروپان تولیدی مجتمع نیز یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۳۹۸ تن بوده که یک میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۳۷ تن آن صادر شده است.
مسئول برنامهریزی صادرات مایعات و میعانات گازی دیسپاچینگ همچنین، میزان تولید میعانات گازی را ۲۰۳ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۵۸ بشکه اعلام کرد و گفت: سال گذشته ۱۵۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۳۱۱ بشکه میعانات گازی صادر و ۴۶ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۶۷۴ بشکه نیز به مبادی داخلی تحویل شده است.
صالحی میزان گوگرد دانهبندی شده پالایشگاههای پارس جنوبی را ۵۲۱ هزار و ۷۵۳ تن بیان کرد و گفت: از این میزان ۵۲۰ هزار و ۸۸۸ تن آن صادر شده است.
گفتنی است؛ با راهاندازی و تکمیل فازهای جدید پارس جنوبی میزان تولیدات این مجتمع بیش از پیش افزایش خواهد داشت و محصولات پالایشگاههای آن بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأمینکننده مواد اولیه صنایع مختلف از جمله پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پلاستیکسازی و صنایع شیمیایی خواهند بود.
