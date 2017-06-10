  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

یک مقام مسئول در پارس‌جنوبی اعلام کرد؛

صادرات ۲۰۳میلیون بشکه‌ای میعانات گازی

صادرات ۲۰۳میلیون بشکه‌ای میعانات گازی

مسئول برنامه‌ریزی صادرات مایعات و میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت:سال گذشته ۱۴۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، عبدالرحمن صالحی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت شده است، گفت: پارسال نزدیک به ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین در این مجتمع تولید و به مبادی مصرف ارسال شده است.

عبدالرحمن صالحی افزود: سال گذشته بیش از ۲۸ میلیارد متر مکعب گاز ترش از طریق خط پنجم سراسری به پالایشگاه‌های داخلی مجتمع، پالایشگاه‌های فجرجم، ایلام، بیدبلند و چاه‌های نفت آغاجاری ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: این مجتمع سال گذشته یک میلیون و ۴ هزار و ۹۷۵ تن بوتان تولید کرده که ۸۹۹ هزار و ۸۶۷ تن آن صادر و ۷۲ هزار و ۷۰۸ تن آن نیز به پتروشیمی جم تحویل شده است.

به گفته صالحی؛ میزان پروپان تولیدی مجتمع نیز یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۳۹۸ تن بوده که یک میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۳۷ تن آن صادر شده است.

مسئول برنامه‌ریزی صادرات مایعات و میعانات گازی دیسپاچینگ همچنین، میزان تولید میعانات گازی را ۲۰۳ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۵۸ بشکه اعلام کرد و گفت: سال گذشته ۱۵۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۳۱۱ بشکه میعانات گازی صادر و ۴۶ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۶۷۴ بشکه نیز به مبادی داخلی تحویل شده است.

صالحی میزان گوگرد دانه‌بندی شده پالایشگاه‌های پارس جنوبی را ۵۲۱ هزار و ۷۵۳ تن بیان کرد و گفت: از این میزان ۵۲۰ هزار و ۸۸۸ تن آن صادر شده است.

گفتنی است؛ با راه‌اندازی و تکمیل فازهای جدید پارس جنوبی میزان تولیدات این مجتمع بیش از پیش افزایش خواهد داشت و محصولات پالایشگاه‌های آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پلاستیک‌سازی و صنایع شیمیایی خواهند بود.

کد مطلب 4000225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها