حضور ۴ بازیکن سهمیه پایه در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «علی هلیچی»، «مسلم مجدمی»، «حسین ساکی» و «محمد جواد کردونی» چهار بازیکن سهمیه پایه اند که به جمع طلایی پوشان نفت آبادان پیوستند.

هلیچی، مجدمی و ساکی فصل گذشته برای صنعت نفت به میدان رفته بودند.

کردونی، هافبک کناری سابق تیم استقلال اهواز که سابقه دعوت به تیم ملی جوانان و بازی در تیم ملی دانش آموزی را دارد نیز به صنعت نفت آبادان پیوست او متولد سال ۷۵ است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر امین پور رودبنه، آگوستو سزار دوس سانتوس موریرا، امید جهانبخش، مرتضی اسدی، کرار جاسم، فرید کریمی، داوود نوشی صوفیانی، مهرداد جماعتی و وحید اسماعیل بیگی با نظر فراز کمالوند به جمع طلایی پوشان پیوسته بودند.

همچنین حسین بغلانی،علی عبداله زاده، محمد شادکام، محمد زبیر نیک نفس، ناصر سالاری و عزیز معبودی نیز قرار داد خود با طلایی پوشان برای فصل هفدهم تمدید کردند.