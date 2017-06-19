آلمان به سختی برابر استرالیا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال آلمان و استرالیا روز دوشنبه دیدار خود را در رقابتهای جام کنفدراسیون ها برگزار کردند که در پایان تیم آلمان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

در نیمه نخست این بازی که به میزبانی شهر سوچی برگزار شد آلمان ها ۲ بر یک از استرالیا پیش افتادند. لارس استیندل (۵) و ژولین دراکسلر (۴۳ - پنالتی) برای ژرمن ها گلزنی کردند. تنها گل استرالیا را در این نیمه روجیک در دقیقه ۴۱ وارد دروازه حریف کرد.

در نیمه دوم آلمان شروع خوبی داشت و توسط لئون گوزکا در دقیقه ۴۸ گلزنی کرد اما استرالیا در دقیقه ۵۶ این گل را پاسخ داد. تامی جوریچ زننده این گل بود.

تیم ملی آلمان در این تورنمنت بسیاری از ستارگان خود را به همراه ندارد.