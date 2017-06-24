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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

۴ کشته و ۳۴ زخمی در حملات تروریستها به حلب و دیرالزور سوریه

۴ کشته و ۳۴ زخمی در حملات تروریستها به حلب و دیرالزور سوریه

منابع سوری از حملات تروریستها به برخی مناطق حلب و دیرالزور و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این حملات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: بر اثر حملات خمپاره ای داعش به شهر دیرالزور چهار نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

این منابع بیان کردند: داعش طی ۲۴ ساعت گذشته با خمپاره محله های تحت محاصره در دیرالزور را هدف قرار دادند که بر اثر آن چهار نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات همچنین به برخی منازل و مناطق دولتی و خصوصی خساراتی وارد کرد.

منابع سوری اعلام کردند: در حمله تروریستها به محله الفرقان در شهر حلب نیز ۲۰ غیرنظامی زخمی شدند.

به گفته این منابع تروریستهایی که در حومه غربی حلب قرار دارند نیمه شب گذشته این محله را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

این گروههای تروریستی در ۱۴ ژوئن گذشته نیز به الحمدانیه حمله موشکی کرده بودند که بر اثر آن ۶ نفر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4013656

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