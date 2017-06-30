به گزارش خبرنگار مهر، ۴ کتاب جدید از جواد مجابی با عناوین «آقای ذوزنقه»، «یادداشت های بدون تاریخ»، «یادداشت های آدم پرمدعا» و «شب نگاره ها» طی روزهای آینده توسط انتشارات به نگار منتشر و راهی بازار نشر می شوند.

کتاب «آقای ذوزنقه» به گفته مجابی نخستین آزمون‌هایش در زمینه داستان کوتاه طنزآمیز است که هنگام دبیری صفحه هنر و ادبیات روزنامه اطلاعات، اواخر دهه ۴۰ چاپ شده اند. مجابی در این باره می گوید با نوشتن مطالبی برای ستون انتقاد روزنامه _که به مسایل اجتماعی می‌پرداخت_ به تدریج به این شیوه کنایی که ایده‌های ژورنالیستی را با فوت و فن‌های ادبی می‌آراید دست پیدا کرده است.

مجابی بیش از ۳۰ سال به روزنامه نگاری اشتغال داشته و می گوید نوشتن برای مردم عادی را با نوشتن مقالاتی برای ستون انتقاد با نظارت احمد احرار آموخته است.

کتاب بعدی مجابی که قرار است توسط به نگار چاپ شود، «یادداشت های بدون تاریخ» است که مطالبش، بین سال های ۵۵ تا ۵۷ هر شب جمعه، در صفحه اجتماعی فرهنگی روزنامه اطلاعات چاپ شده است. وی در طول هفته با چهره های فرهنگی و ادبی دیدار داشته و نتیجه این دیدارها، پایان هفته چاپ می شده است.

یادداشت های بدون تاریخ مجابی در دیدارهای او که در نمایشگاه‌های نقاشی، کنگره‌های ادبی، جشنواره‌ها، سالن‌های کنسرت رقم می خورده، حاصل شده اند. چاپ این یادداشت ها چند سال ادامه داشته و چند مرتبه به دلیل نارضایتی مقامات وقت، جلوی چاپ آن ها گرفته شده است.

کتاب دیگر، «یادداشت های آدم پرمدعا» است که برای اولین بار در سال ۴۹ چاپ شده است. مطالب این کتاب از سال ۴۶ تا ۴۹ در مجله های جهان نو و خوشه چاپ شده اند. تعداد زیادی از مطالب این کتاب که در مجله خوشه چاپ شده اند، در زمان سردبیری احمد شاملو در این مجله چاپ شده و توسط این شاعر ویرایش شده اند.

کتاب مورد نظر پیش از این به زبان فارسی و نسخه خلاصه آن به انگلیسی و آلمانی چاپ شده است.

چهارمین کتابی هم که به نگار از مجابی چاپ می کند، «شب نگاره ها» نام دارد که تعدادی از مطالبش، دنباله همان «یادداشت های بدون تاریخ» هستند که البته در سال های اخیر چاپ شده اند.

مطالب این کتاب پیش تر در نشریات مختلف ادبی به چاپ رسیده اند و مجابی قصد دارد با چاپشان در قالب یک کتاب، خیال پردازی ها، وقایع نگاری های دور و نزدیکش را از گزند روزمرگی نجات بدهد.

همه کتاب های نامبرده با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر خواهند شد.