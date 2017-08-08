مجموعه ۴ جلدی نیشخندهای جواد مجابی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۴ جلدی کتاب های طنز جواد مجابی به تازگی توسط انتشارات به نگار منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب ها در قالب مجموعه «نیشخند ایرانی» به چاپ رسیده اند.

«آقای ذوزنقه»، «یادداشت های بدون تاریخ»، «یادداشت های آدم پرمدعا» و «شب نگاره ها» عناوین این ۴ کتاب هستند که یادداشت های طنز دوران ۳۰ ساله روزنامه نگاری مجابی را شامل می شوند و در قطع جیبی چاپ شده اند.

جواد مجابی متولد سال ۱۳۱۸ در قزوین است. او دارای مدرک کارشناسی حقوق و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است. او در دوران فعالیت ادبی خود، ۱۲ رمان، ۲ مجموعه داستان، ۲ مجموعه شعر، چندین نمایشنامه و فیلمنامه و چند کتاب کودک به چاپ رسانده که مجموع شان به بیش از ۶۰ عنوان می رسد. این محقق همچنین آثاری پژوهشی در حوزه هنرهای تجسمی، تاریخ طنز ایران و ... در کارنامه دارد.

اولین کتاب از این سری چهارتایی، «یادداشت های آدم پرمدعا» است که ترجمه اش به آلمانی و انگلیسی هم به چاپ رسیده است. این کتاب پیش از این در سال ۱۳۴۹ چاپ شده و مطالبش از سال ۴۶ تا ۴۹ در مجله های جهان نو و خوشه منتشر شده اند.

«اگر عقب بروی نمی افتی»، «عشق را سرسری مگیر»، «امروز همه مجله می خوانند»، «اتودی روی یک ضرب المثل» و ... برخی از عناوین این کتاب هستند.

«یادداشت های آدم پرمدعا» با ۶۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

مجابی زمانی که در دهه ۴۰ دبیر صفحه هنر و ادبیات روزنامه اطلاعات بوده، داستان های کوتاه طنزآمیزی نوشته که در قالب کتاب «آقای ذوزنقه» گردآوری و چاپ شده اند. داستان های این کتاب طنزهای اجتماعی کوتاه هستند.

«نوشته است پند بر دیوار»، «این مرد خطرناک است، «در روضه رضوان پای درخت طوبی»، «آقای ت.ت. به پریز وصل می شود؟»، «کابوس نایب سلجوق»، «تحقیق درباره یک همشهری» و ... عناوین برخی از نوشته های این کتاب هستند.

این کتاب با ۱۱۳ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

پس از «آقای ذوزنقه»، کتاب «یادداشت های بدون تاریخ» به چاپ رسیده که سومین کتاب مجموعه پیش رو است. یکی از بخش های مهم این کتاب، نوشته های «قصه های جد بزرگوار» هستند.

مطالبی که در این کتاب چاپ شده اند، بین سال های ۵۵ تا ۵۷ در صفحه اجتماعی فرهنگی روزنامه اطلاعات چاپ شده اند. این مطالب که هر شب جمعه در روزنامه مذکور چاپ می شده اند، از دیدارهای او که در نمایشگاه‌های نقاشی، کنگره‌های ادبی، جشنواره‌ها، سالن‌های کنسرت رقم می خورده، حاصل شده اند.

«حیدریان و محجوبی» درباره حسین محجوبی نقاش معاصر، «تندیس دورو»، «خوشا به حال سبکروحان»، «سطح بالا»، «دیوان املاک» و ... برخی از عناوین این کتاب هستند.

یادداشت های بدون تاریخ هم رویکردی طنزگونه و انتقادی داشته اند و پس از چند سال مداومت در چاپ، موجب ناراحتی مسئولان وقت شده اند. به همین دلیل جلوی چاپ آن ها در روزنامه اطلاعات گرفته شده است.

این کتاب هم با ۱۸۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان به چاپ رسیده است.

چهارمین کتاب هم «شب نگاره ها»ی این روزنامه نگار است که یادداشت های متاخرتر مجابی را شامل می شود و در سال های اخیر در مطبوعات منتشر شده اند. نوشته های این کتاب، دنباله مطالب کتاب «یادداشت های بدون تاریخ» هستند. مطالب این کتاب در نشریات مختلف چاپ شده و به چهره های مختلف تقدیم شده اند. قصد مجابی از گردآوری و چاپ مطالب این کتاب، نجات آن ها از روزمرگی بوده است.

«لهجه تهرونی»، «شب نگاره یکم»، «روزنامه هرات و دیگر شهرها»، «اما بعد»، «شوخی و دیوانگی/برونشد از هنجار» و ... عناوین برخی از مطالب این کتاب هستند.

این کتاب هم با ۱۰۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.