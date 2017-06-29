استفاده از کارت بلیط شهروندی در قم ۱۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حسین مؤمنی موحد با اشاره به وضعیت استفاده همشهریان از خدمات سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، اظهار کرد: یکی از خدمات ویژه‌ای که این سازمان در دستور کار دارد تقویت استفاده از کارت‌بلیط در شهر قم است که نه تنها برای شهروندان صرفه اقتصادی دارد بلکه نقش به سزایی در مدیریت و نظارت بر خطوط اتوبوسرانی شهر قم دارد.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی و استفاده از کارت بلیط آمار و اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار مدیریت شهری گذاشته تا بتوانند برای آینده حمل و نقل درون‌شهری برنامه‌ریزی کنند، بیان کرد: از طرف دیگر نرخ کارت‌بلیط برای تردد درون شهری نسبت به کرایه نقدی کمتر است و به همین دلیل برای شهروندان به صرفه‌تر خواهد بود.

مؤمنی موحد با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۴۴۹ هزار کارت بلیط در شهر قم ثبت شده است، افزود: این میزان استفاده در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که ۳۹۸ هزار عدد بود رشد ۱۲ درصدی داشته است.

وی با اشاره به تبلیغات گسترده‌ای که در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کارت‌بلیط در شهر صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تفاوت نرخ کرایه نقدی و کارت بلیط هم یکی از اهرم‌های تشویقی بود که در تقویت استفاده عمومی تأثیرگذار بوده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: برای رفاه حال شهروندان و استفاده بیشتر از کارت بلیط، شارژ کارت بلیط به صورت اینترنتی و نصب دستگاه‌های شارژ الکترونیکی در داخل اتوبوس‌ها در برنامه کاری این سازمان قرار دارد که در مرحله انعقاد قرارداد است.

مؤمنی موحد بیان کرد: در حال حاضر نسبت استفاده کارت بلیط به کرایه نقدی ۶۰ درصد است که با برنامه‌های پیش رو امید است که کرایه نقدی از چرخه حمل ونقل عمومی شهری حذف شود.