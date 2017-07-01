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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۸:۰۸

سرمربی الاهلی عربستان در انتظار آغاز تمرینات این تیم

سرمربی الاهلی عربستان در انتظار آغاز تمرینات این تیم

سرمربی تیم فوتبال الاهلی عربستان اعلام کرد در انتظار شروع تمرینات این تیم و ارزیابی بازیکنان روی زمین چمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، «سرگئی ربروف» سرمربی جدید تیم فوتبال الاهلی عربستان در مصاحبه ای با نشریه «اسپورت اکسپرس» اوکراین گفت: قبل از آنکه با الاهلی قرارداد ببندم، بعضی از مسابقات این تیم را زیرنظر داشتم.

وی تاکید کرد: حالا هم در انتظار شروع تمرینات و مشاهده بازیکنان بخصوص نفرات جدید هستم تا ببینم کدام یک می توانند مرا به عنوان سرمربی تیم قانع کنند.

سرمربی تیم الاهلی عربستان تاکید کرد: بعد از آن با رئیس باشگاه درباره نقاط ضعف تیم صحبت خواهم کرد تا بتوانیم آنها را بپوشانیم و بازیکنان مدنظرمان را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که این دو تیم روزهای 31 مرداد و 21 شهریور به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 4017682

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