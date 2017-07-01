سرمربی الاهلی عربستان در انتظار آغاز تمرینات این تیم

به گزارش خبرنگار مهر، «سرگئی ربروف» سرمربی جدید تیم فوتبال الاهلی عربستان در مصاحبه ای با نشریه «اسپورت اکسپرس» اوکراین گفت: قبل از آنکه با الاهلی قرارداد ببندم، بعضی از مسابقات این تیم را زیرنظر داشتم.

وی تاکید کرد: حالا هم در انتظار شروع تمرینات و مشاهده بازیکنان بخصوص نفرات جدید هستم تا ببینم کدام یک می توانند مرا به عنوان سرمربی تیم قانع کنند.

سرمربی تیم الاهلی عربستان تاکید کرد: بعد از آن با رئیس باشگاه درباره نقاط ضعف تیم صحبت خواهم کرد تا بتوانیم آنها را بپوشانیم و بازیکنان مدنظرمان را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که این دو تیم روزهای 31 مرداد و 21 شهریور به مصاف هم خواهند رفت.