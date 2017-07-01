برنامه «مروت ومدارا» ویژه یادمان شهدای هفتم تیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه«مروت و مدارا» ویژه شهدای هفتم تیر و شهیدبهشتی با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، سید حسین هاشمی استاندار تهران، خانواده شهید بهشتی، جمعی از جانبازان هفتم تیر، احسان شریعتی، مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران، عباس منوچهری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت بدنی وعموزاده رییس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان دوشنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۷ در خانه موزه شهید بهشتی برگزار می شود.

در این برنامه سخنرانان به بررسی روش فکری و مشی رفتاری آیت الله بهشتی به خصوص صفت « مروت و مدارا» از مهمترین میراث فکری ایشان می پردازند. معرفی ونقدکتاب «دکتر شریعتی جستجو گری در مسیرشدن» تالیف آیت اله بهشتی به همراه کتاب «مناظرات شهید بهشتی با سران مارکسیست ها» بخش دیگر این برنامه است.

حزب جمهوری اسلامی مهم ترین حزب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و شماری از شخصیت های علمی، مذهبی و سیاسی از یاران امام خمینی(ره) این حزب را در سال ۱۳۵۷ تاسیس و سید محمدحسینی بهشتی اولین دبیرکل این حزب بود.

واقعه بمب گذاری هفتم تیر سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران که آن روز برای جلسه ای با موضوع تورم و انتخابات ریاست جمهوری آینده تشکیل شده بود، منجر به شهادت ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد.

علاقه مندان برای شرکت در این ویژه برنامه می توانند به خانه موزه شهید بهشتی به نشانی خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خ شهید وحید دستجردی، خ صبر، خ مطهری، کوچه شهیدبهشتی مراجعه کنند.