تجمل گرایی به آفتی برای مسئولین و مدیران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدی مقدم با بیان این که شهید بهشتی شهید راه اعتلای انقلاب و اسلام است، گفت: شهید بهشتی در مکتب علوی به شهادت رسید و او تبلور یک ملت بزرگ و انقلابی بود و اکنون ما وظیفه داریم که راه نورانی شهید بهشتی را ادامه دهیم.

وی با بیان این که در دهه ۹۰، عده ای قصد اضمحلال تفکرات انقلابی را دارند، گفت: در این برهه حساس، تفکرات شهید بهشتی بیش از هرچیز می تواند نجات دهنده باشد، باید فداکاری ها و مظلومیت شهید بزرگوار، بهشتی و جوانان انقلابی دهه ۶۰ را برای نسل امروز تبیین کنیم تا بدانند این انقلاب بر اساس چه خون های پاکی استوار شده است.

دادستان اسلامشهر با تقبیح رواج تجمل گرایی در بین مسئولین ، گفت: امروز مسئولین با آفتی به نام تجمل گرایی مواجه هستند، کسی که حاکم و مسئول و کارگزار در جامعه اسلامی و علوی است، باید در همه شئون ساده زیست و الگوی ساده زیستی بوده و از امیرالمومنین(ع) الگوگیری کند.

اسدی مقدم افزود: باید عملکرد مسئولان نظام اسلامی با عملکرد مکتب علوی سنجیده شود و امروز تجمل گرایی به دملی چرکین برای مدیران و کارگزاران نظام اسلامی تبدیل شده است، که باید هرچه سریع تر به علاج آن پرداخت.









