به گزارش خبرگزاری مهر، آلوارو آربلوا، مدافع اسبق تیم فوتبال رئال مادرید که به تازگی از تصمیمش برای بازنشستگی گفته است، در مصاحبهای با شبکه رادیویی «اونداسرو» درباره رونالدو، کاسیاس، پیکه و مورینیو صحبت کرده است.
او درباره مورینیو گفت: به نظرم شجاعترین فردی که در فوتبال دیدهام مورینیو است. او باید به خاطر دوران مربیگریاش خوشحال باشد و حالا هم در تیم بزرگ منچستریونایتد است.
آربلوا همچنین درباره کریستیانو رونالدو گفت: اخیرا به او اتهام فرار مالیاتی زده شده است اما از نظرم بیگناه است تا زمانی که عکس این موضوع ثابت شود. همچنین مطمئنم رونالدو در رئال مادرید میماند. او یک برنده است و میداند که در بهترین تیم دنیا بازی میکند. کریس بااستعدادترین بازیکنی است که من تا به حال در کنارش بازی کردم.
نفر بعدی که آربلوا دربارهاش صحبت کرده ایکر کاسیاس است: در مطبوعات خواندم که فصل خوبی داشته است. پس مطمئنا پیشنهاداتش کم نخواهد بود.
آربلوا در دوران بازیگریاش مشکلاتی با پیکه داشت که رسانهای هم شده بود. اما درباره این دفاع ملیپوش بارسا گفت: به نظرم باید به این موضوع که او نخواسته قهرمانی در جام حذفی را جشن بگیرد احترام گذاشت. او اطلاعرسانی کرد و هواداران بارسا هم فهمیدند که جشن قهرمانی در کار نخواهد بود.
آربلوا درباره دوران بعد از بازنشستگی هم صحبت کرده و مدعی شده با فوتبال در ارتباط میماند چون عاشق فوتبال است. هرچند قولی برای ورود به دنیای مربیگری نداده و گفته هر زمان رئال مادرید به او نیاز داشته باشد در دسترس است.
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