معرفی گزینه های شهرداری تهران تا ۲ هفته به تعویق افتاد

محمدجواد حق شناس منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چرایی به تعویق افتادن معرفی گزینه های شهرداری تهران اظهار کرد: این تعویق به این دلیل بود که آغاز به کار دوره جدید شورای شهر تهران هنوز مشخص نیست؛ دو روایت وجود دارد، اول به مصوبه مجلس بازمی گردد که ۱۲ مرداد ماه را به عنوان زمان آغاز به کار شورا پیشنهاد کرده بود که این نیازمند تصویب شورای نگهبان بود اما هنوز مراحل تصویب و روند قانون گذاری آن نهایی نشده است.

وی افزود: روند تایید این مصوبه که شامل تایید شورای نگهبان، امضای رئیس مجلس و ارسال آن به رئیس جمهور و انتشار در روزنامه است، طول خواهد کشید به همین دلیل بعید است که روند قانونی شدن آن به قبل از ۱۲ مردادماه برسد.

حق شناس درباره روایت دوم گفت: روایت دوم این بود که در خود قانون اجازه داده شده که ۴ ساله فعالیت دوره جدید شورا از تاریخ ۱۳ شهریور با اتمام کار شورای فعلی، آغاز شود؛ به همین دلیل منتخبین شورای پنجم ترجیح دادند تا یکی، دو هفته تحمل کنند تا هم وضعیت آغاز به کار دوره جدید مشخص شود و هم فرصت بیشتری برای هم اندیشی و انسجام بیشتر برای تعامل و گفتگو و جمع آوری اطلاعات پیرامون گزینه های شهرداری داشته باشند. معرفی گزینه های شهرداری به مدت ۲ هفته به تعویق افتاد.

وی درباره احتمال انتخاب کرباسچی، تاجزاده و مرعشی به عنوان شهردار تهران اظهار کرد: این ها همه گمانه است؛ من درباره کرباسچی، تاجزاده و مرعشی چیزی نشنیده ام. این دوستان خودشان هم خبر ندارند و فکری هم نکرده اند.

حق شناس ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه قرار شده هر عضو شورا - باتوجه به اعلام آمادگی گزینه های مختلف -، ۳ نفر را معرفی کند، مجموعه گزینه های شهردای بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ نفر شود اما وضعیت خروجی، بین ۷ تا ۱۲ نفر خواهد شد و از میان این افراد شهردار آینده تهران انتخاب می شود.

منتخب شورای شهر تهران تصریح کرد: این ۷ تا ۱۲ نفر فرصت در اختیارشان قرار می گیرد تا به صحن شورای شهر بیایند و در چند مرحله به بیان دیدگاه ها و برنامه های خودشان بپردازند.

حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه قدر احتمال دارد شهردار تهران در رایزنی های پشت پرده انتخاب شود و کار به صحن شورای شهر نکشد گفت: امکان ندارد که به صحن شورا نکشد؛ این حق قانونی است که مردم تهران و قانون گذار تصویب کرده و در اختیار ۲۱ نفر قرار داده اند و به هیچ وجه قابل واگذاری نیست.