میزان دسترسی مردم به اطلاعات از شاخص های حکمرانی خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صبح امروز شنبه ۱۷ تیرماه در آئین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: در مباحث جدید قدرت ملی، عواملی مانند قدرت دیپلماتیک، قدرت مرز، قدرت تکنولوژی و قدرت اطلاعات به عنوان مولفه های اصلی قدرت تعریف می شوند. اطلاعات منشأ قدرت است و هر کسی که به آن دسترسی پیدا کند می تواند صاحب قدرت شود.

وی افزود: وظیفه اصلی حاکمیت، امانتداری اطلاعات و حق مردم استفاده از این اطلاعات است. یکی از شاخص های حکمرانی خوب هم به میزان دسترسی به اطلاعات از طرف مردم مرتبط است. البته دسترسی به اطلاعات الزاماً در چارچوب دولت تعریف نمی شود و همه اجزای حاکمیت باید زمینه های دسترسی به اطلاعات را فراهم کنند. قوه قضائیه و مقننه هم مشمول این قانون هستند.

صالحی امیری تصریح کرد: شفافیت مانند نورافکنی است که فضای تاریک را برای همگان روشن می کند؛ دولت هایی که حیاط خلوت دارند و فضای تاریک را برای خواص بیشتر می کنند، میل به فساد بیشتری دارند.

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از شاخص های عدالت، توزیع عادلانه اطلاعات است اظهار کرد: ما چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم وظیفه قانونی مان ایجاب می کند که اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار دهیم و حق نداریم دسترسی به اطلاعات را محدود کنیم. برای این کار هم منتی بر ما نیست و این وظیفه ماست.

وی افزود: ما اگر ادعای وجود دموکراسی در کشور را داریم و معتقدیم مردم مالکان اصلی این نظام هستند که هستند، باید بدانیم که آزادی تنها در حوزه سیاسی تعریف نمی شود و ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها دسترس پذیر کردن آنها برای همگان است.

صالحی امیری با اشاره به فعالیت مشابه ای که در دوره مسئولیتش در کتابخانه ملی برای در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در آرشیو این سازمان انجام داده بود خاطرنشان کرد: پرستیژ بین‌المللی نظام ما هم به چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات بستگی دارد. من به سخنگوی وزارت خارجه پیشنهاد می کنم خبر رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در نشست آتی خود به اطلاع جهانیان برساند.

در پایان این مراسم و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فن آوری اطلاعات و همچنین معاونین آنها، از سامانه ا نتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد.