عذرا وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه «سلام کوچولو» که قرار شد با یک برنامه دیگر ترکیب شود، گفت: ما جلسه ای داشتیم که مدیران رادیو ایران در آنجا گفتند تصمیم گرفته اند که از ۱۴ تیرماه برنامه «خانه و خانواده» به صورت مجله محور باشد و این برنامه هم با آن ترکیب می شود.

وی ادامه داد: در این تغییرات و در ساختار جدید قرار شد مدت برنامه «سلام کوچولو» نصف شود ودر قالب ۷ دقیقه بخش کودک به آن مجله بپیوندد که در این بازه زمانی نمی دانم چطور باید ساختاری را تعریف کرد.

وکیلی توضیح داد: من حتی اعلام کردم که برنامه حذف شود چون نمی دانستم در این تغییرات چه برنامه ای قرار است بسازم و اصلا نمی دانم چه باید کرد اما مدیران اصرار داشتند که این برنامه باشد و خودم هم اجرای آن را بر عهده بگیرم بنابراین درخواست کردم دو هفته وقت به من بدهند.

این مجری پیشکسوت بیان کرد: این برنامه ۴۶ سال است که از زمان قبل از انقلاب روی آنتن می رود و با این کار مخاطبان برنامه از دست می روند و ساختار جدید باید مخاطبان جدید پیدا کند.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: اگر قرار بود «سلام کوچولو» سبکی مثل همه برنامه ها داشته باشد ماندگار نمی شد. با این حال فعلا باید دو هفته بگذرد تا ببینم چه ساختاری را باید تعریف کنم.