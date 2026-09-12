زارعی: اورژانس اجتماعی قروه به پویش «همه حاضر» پیوست

مجید زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، اورژانس اجتماعی شهرستان قروه به پویش ملی «همه حاضر» پیوسته است تا در حد توان برای حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تحقق عدالت آموزشی مشارکت داشته باشد.
وی افزود: پویش ملی «همه حاضر» با هدف تأمین نوشتافزار و ملزومات آموزشی دانشآموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی و با مشارکت خیران و نهادهای حمایتی برگزار میشود و همراهی دستگاهها و مجموعههای مختلف میتواند دامنه حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار را افزایش دهد.
سرپرست اورژانس اجتماعی شهرستان قروه گفت: اگرچه مأموریت اصلی اورژانس اجتماعی، مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است، اما توجه به سلامت روان و آینده تحصیلی کودکان نیز از موضوعاتی است که ارتباط مستقیمی با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بلندمدت دارد.
زارعی ادامه داد: دانشآموزان برای حضور مؤثر در مدرسه علاوه بر حمایتهای آموزشی، به حداقل امکانات و ملزومات تحصیلی نیاز دارند و نبود همین امکانات اولیه میتواند بخشی از انگیزه و آرامش آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: تأمین کیف، دفتر، نوشتافزار و سایر لوازم مورد نیاز تحصیل میتواند از بخشی از دغدغههای خانوادههای کمبرخوردار بکاهد و شرایط مناسبتری را برای آغاز سال تحصیلی فرزندان این خانوادهها فراهم کند.
سرپرست اورژانس اجتماعی شهرستان قروه با اشاره به آثار روانی محرومیت از امکانات آموزشی اظهار کرد: دانشآموزی که با نگرانی تأمین لوازم اولیه تحصیل وارد مدرسه میشود، ممکن است فشار روحی بیشتری را تجربه کند و در صورت تداوم این شرایط، زمینه بروز برخی آسیبهای روحی و اجتماعی نیز افزایش یابد.
زارعی افزود: به همین دلیل، حمایت از دانشآموزان نیازمند را نباید صرفاً یک اقدام حمایتی کوتاهمدت دانست، بلکه این حمایت میتواند بخشی از فرآیند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سرمایهگذاری برای آینده کودکان و نوجوانان باشد.
وی خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی قروه تلاش میکند در کنار انجام وظایف تخصصی خود، ظرفیتهای مردمی و خیران را برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار شناسایی و معرفی کند و در این مسیر، پویش «همه حاضر» فرصت مناسبی برای مشارکت اجتماعی و کمک به تحقق عدالت آموزشی فراهم کرده است.
زارعی در پایان گفت: هدف این است که دانشآموزان نیازمند نیز بتوانند سال تحصیلی جدید را با آرامش و انگیزه بیشتری آغاز کنند و کمبود ملزومات آموزشی مانعی برای حضور فعال و باانگیزه آنان در مدرسه نباشد.
نظر شما