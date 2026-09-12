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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

۶ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در نقاط مختلف تهران احداث می‌شود

۶ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در نقاط مختلف تهران احداث می‌شود

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از احداث ۶ ایستگاه جدید شارژ خودروهای برقی در نقاط مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی در تهران اظهار کرد: در راستای گسترش شبکه شارژ و پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل‌ونقل برقی، ۶ ایستگاه جدید در نقاط مختلف پایتخت در حال اجراست که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در دپوی شرکت واحد تهرانپارس، اکباتان، جنت‌آباد فازهای 1 و 2 و جوانمرد قصاب و پایانه شرق قدیم احداث می‌شوند.

اختیاری با تأکید بر استراتژی شرکت برای پراکندگی متوازن ایستگاه‌ها در مناطق مختلف شهر افزود: فراوانی و دسترسی آسان به ایستگاه‌های شارژ در سراسر پایتخت از اولویت‌های اصلی ماست تا ناوگان حل و نقل برقی پایتخت بدون دغدغه در نقاط مختلف شهر خدمت رسانی کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به ظرفیت شارژ این ایستگاه‌ها گفت: در این ایستگاه‌ها از استندهای شارژ با توان ۱۲۰ و ۲۴۰ کیلووات استفاده خواهد شد که با بهره‌گیری از این تجهیزات، زمان شارژ تاکسی‌های برقی حدود ۴۵ دقیقه و اتوبوس‌های برقی حدود ۳ ساعت است.

وی درباره وضعیت فعلی زیرساخت شارژ خودروهای برقی اظهار کرد: در حال حاضر ایستگاه‌های شارژ برج میلاد، بعثت، تقی‌آباد، پایانه شرق جدید، قورخانه، هنگام شمالی، کیانشهر، هنگام جنوبی و پایانه قیطریه در نقاط مختلف پایتخت فعال هستند و تاکنون ۱۵۰ دستگاه شارژر پرقدرت ۱۲۰ کیلوواتی در سطح شهر تهران نصب شده است.

اختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به محیط‌زیست خاطرنشان کرد: توسعه این شبکه تنها یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود. گسترش زیرساخت‌های شارژ و تسهیل استفاده از ناوگان برقی، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر حمل‌ونقل پاک و افزایش سهم خودروهای برقی در جابه‌جایی‌های شهری فراهم می‌کند و در نهایت، نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌ها، بهبود کیفیت هوای تهران و حرکت به سوی شهری پاک‌تر و پایدارتر خواهد داشت.

کد مطلب 6944405

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