به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به روند توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی در تهران اظهار کرد: در راستای گسترش شبکه شارژ و پاسخگویی به نیاز ناوگان حملونقل برقی، ۶ ایستگاه جدید در نقاط مختلف پایتخت در حال اجراست که تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این ایستگاهها در دپوی شرکت واحد تهرانپارس، اکباتان، جنتآباد فازهای 1 و 2 و جوانمرد قصاب و پایانه شرق قدیم احداث میشوند.
اختیاری با تأکید بر استراتژی شرکت برای پراکندگی متوازن ایستگاهها در مناطق مختلف شهر افزود: فراوانی و دسترسی آسان به ایستگاههای شارژ در سراسر پایتخت از اولویتهای اصلی ماست تا ناوگان حل و نقل برقی پایتخت بدون دغدغه در نقاط مختلف شهر خدمت رسانی کنند.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به ظرفیت شارژ این ایستگاهها گفت: در این ایستگاهها از استندهای شارژ با توان ۱۲۰ و ۲۴۰ کیلووات استفاده خواهد شد که با بهرهگیری از این تجهیزات، زمان شارژ تاکسیهای برقی حدود ۴۵ دقیقه و اتوبوسهای برقی حدود ۳ ساعت است.
وی درباره وضعیت فعلی زیرساخت شارژ خودروهای برقی اظهار کرد: در حال حاضر ایستگاههای شارژ برج میلاد، بعثت، تقیآباد، پایانه شرق جدید، قورخانه، هنگام شمالی، کیانشهر، هنگام جنوبی و پایانه قیطریه در نقاط مختلف پایتخت فعال هستند و تاکنون ۱۵۰ دستگاه شارژر پرقدرت ۱۲۰ کیلوواتی در سطح شهر تهران نصب شده است.
اختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به محیطزیست خاطرنشان کرد: توسعه این شبکه تنها یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر توسعه حملونقل پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی به شمار میرود. گسترش زیرساختهای شارژ و تسهیل استفاده از ناوگان برقی، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر حملونقل پاک و افزایش سهم خودروهای برقی در جابهجاییهای شهری فراهم میکند و در نهایت، نقش مؤثری در کاهش انتشار آلایندهها، بهبود کیفیت هوای تهران و حرکت به سوی شهری پاکتر و پایدارتر خواهد داشت.
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