به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت با حضور سرزده در فدراسیون ورزش دانشآموزی، در جمع کارکنان این فدراسیون حضور یافت و پس از ارائه گزارش حمیدرضا صائبی رئیس این فدراسیون، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و حرکت هدفمند در مسیر تقویت فدراسیون تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات منطقهای و کشوری ورزش دانشآموزی، خواستار بررسی دقیق فرآیند برگزاری این رقابتها شد و اظهار کرد: باید مسابقات برگزارشده بهصورت جدی آسیبشناسی شود و نقاط قوت و ضعف آن با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تجربههای بهدستآمده، مبنای برنامهریزی برای رویدادهای آینده قرار گیرد.
معاون تربیتبدنی و سلامت همچنین با اشاره به شکل مطلوب و بدون حاشیه انتخابات اخیر فدراسیون، گفت: برگزاری بدون حاشیه انتخابات، یکی از مأموریتهایی بود که بر آن تأکید و آن را از دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون مطالبه کردم چراکه اعتقاد دارم فدراسیونی که با دستگاه تعلیم و تربیت در ارتباط است نباید غیر از این باشد.
جعفری با بیان اینکه ظرفیتهای فدراسیون باید در ابعاد مختلف فعال شود، افزود: فدراسیون ورزش دانشآموزی باید ظرفیتهای خود را در تمام ابعاد متبلور کند. برای این کار نیازمند تحلیل دقیق شرایط و ریلگذاری قوی هستیم تا اقدامات فدراسیون در مسیر مشخص و هدفمندی پیش برود.
وی حضور و نقشآفرینی فدراسیون ورزش دانشآموزی در ساختار مدیریتی ورزش کشور را یکی از شاخصهای مهم قدرت این مجموعه دانست و اظهار کرد: زمانی میتوانیم بگوییم فدراسیون ورزش دانشآموزی به جایگاه قدرتمندی رسیده است که در کنار انجام کارکردهای تخصصی خود، بتواند نمایندگان خوبی در هیأترئیسه سایر فدراسیونهای ورزشی کشور داشته باشد.
معاون تربیتبدنی و سلامت همچنین بر استفاده از ظرفیت هیأتهای ورزشی برای جذب نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: ظرفیت مهم جذب نیرو در هیأتهای ورزشی را باید بهدرستی شناسایی و استفاده کنید. همچنین مجموعههای ورزشی که قرار است در چارچوب تفاهمنامه و با هماهنگی دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی در اختیار قرار گیرد، باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
جعفری با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه ساختار اداری فدراسیون ادامه داد: ریلگذاری دیگری نیز در حوزه امور اداری در حال پیگیری است که با موافقت مدیران همراه شده است. این موضوع باید با جدیت دنبال شود تا هرچه سریعتر مکاتبات لازم با سازمان اداری و استخدامی انجام شود و با ایجاد پستهای سازمانی جدید، ظرفیت مناسبی برای تقویت ساختار فدراسیون فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: در جذب نیرو باید به کیفیت توجه ویژهای داشته باشید. فدراسیون ورزش دانشآموزی برای تحقق مأموریتهای خود نیازمند نیروی انسانی توانمند و باانگیزه است و مجموعهای با این گستردگی، اگر بهصورت مستمر و شبانهروزی فعالیت نکند، نمیتواند همه کارکردهای خود را بهخوبی محقق کند.
معاون تربیتبدنی و سلامت استفاده از ظرفیتهای قانونی را از مهمترین اولویتهای فدراسیون ورزش دانشآموزی عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم فدراسیون باید استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی باشد و هر ظرفیتی که قانون در اختیار فدراسیون قرار داده است، باید شناسایی و فعال شود.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مؤثر هیأترئیسه فدراسیون تأکید کرد و گفت: هیأترئیسه نباید صرفاً محلی برای اخذ مجوزهای قانونی تلقی شود، بلکه باید نگاه مشورتی به این مجموعه وجود داشته باشد و از ظرفیت اعضای هیأترئیسه برای تصمیمسازی و پیشبرد امور استفاده شود. جلسات هیأترئیسه نیز باید با قدرت و بهصورت منظم دنبال شود؛ چراکه این ظرفیت میتواند کمک بزرگی به فدراسیون در مسیر تحقق اهداف آن باشد.
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