جشنواره کتابخوانی رضوی راهی برای دستیابی به اندیشه ائمه(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهکری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با تأکید بر لزوم توجه به امر کتاب و کتابخوانی گفت: متاسفانه در جهان امروز به دلیل هجوم رسانه‌های مدرن، فضاهای مجازی و ابزار ارتباطی جدید، جایگاه کتاب در دنیای امروز در حال تغییر است.

وی با ابراز نگرانی از پایین بودن سرانه مطالعه در کشور گفت: این معضل خطری جدی برای فرهنگ ماست، فرهنگی که کتاب یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی آن است؛ به همین خاطر حرکت در این راه، به خصوص اگر با نگاه به ائمه اطهار(ع) و جایگاه خاص و والای آنان در جامعه باشد، اقدامی مقدس و قابل ستایش محسوب می‌شود.

دهکردی در ادامه با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن نقش کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: غم‌انگیز است وقتی می‌بینم پیوند ما با کتاب به شکل نگران کننده‌ای ضعیف و جای آن با دنیای مجازی عوض می‌شود.

بازیگر فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» در ادامه با اشاره به نقش و تأثیر جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: در نگاه ملی و مذهبی این مهم است که بدانیم در هنگام مراجعه به اماکن مقدس، آن جایگاه تنها ضریح، کاشی، شیشه و ... نیست بلکه تفکر و بینشی عمیق پشت آن است که تنها از طریق کتاب قابل دستیابی و تعمیق است. زائرین بقاع مقدس ائمه اطهار(ع) نباید فراموش کنند که تنها به زیارت آن مکان نرفته اند، بلکه به زیارت اندیشه، تفکر، عقیده و سیره ائمه اطهار(ع) رفته‌اند.

دهکردی در پایان گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در راه تعمیق و ترویج اندیشه سیره ائمه اطهار(ع) هنرمندانه ورود پیدا کرده است.