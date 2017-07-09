به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتان ایبراهیموویچ در ماه ژانویه می‎‏تواند به میادین بازگردد و روزنامه انگلیسی دیلی میرر مدعی شده احتمال ماندنش در باشگاه فوتبال منچستریونایتد وجود دارد.

طبق ادعای این روزنامه بازیکن سوئدی پیشنهادی از سوی باشگاه دریافت کرده که آن را قبول کرده است. طبق این پیشنهاد یونایتد از او خواسته تا زمان ریکاوری بدون قرارداد باشد و دستمزدی نگیرد و فقط در کرینگتون با بازیکنان یونایتد تمرین کند. او هم قبول کرده تا زمانی که دوباره برای بازی کردن آماده شود بدون قرارداد باشد و در یونایتد تمرین کند.